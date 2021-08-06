Герої чи злочинці – чому почалася атака на "Нацкорпус" і до чого тут Аваков

Затримання «азовців» пов'язані з відставкою Авакова, кажуть політологи. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 серпня, Шевченківський суд Києва почав розглядати справу членів організації "Національний корпус", яких раніше затримали в Харкові. Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому звинувачують ветеранів, що загрожує активістам і до чого тут Аваков.

Масові обшуки й затримання

5 серпня пресцентр СБУ повідомив про затримання декількох членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус" за підозрою в організації організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на рекеті.

СБУ затримала активістів "Нацкорпусу". Фото: detective-info.com.ua

За даними спецслужби, зловмисники протягом трьох років "кошмарили" заклади охорони здоров'я та підприємців, що надають ритуальні послуги на території Харківської області. Ватажками ОЗУ нібито є 27-річний виходець з групи футбольних фанатів "Harkiv Hooligans"/"Kharkov City Patriots", один з лідерів місцевого осередку "Нацкорпусу" Сергій Величко (прізвисько "Чіллі-Віллі") , а також 31-річний ветеран "Азова", засновник охоронної компанії "Корпус", Артем Мошенський.

Угруповання підозрюють у вимаганні з погрозами застосування насильства, знищенням і пошкодженням автомобілів. За даними слідства, обсяг "прибутку" рекетирів становив понад 1 мільйон гривень щомісяця.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено зброю та боєприпаси. Співробітники затримали 7 активістів "Нацкорпусу", зокрема Сергія Величка.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили зброю та боєприпаси / Фото: Офис генпрокурора

Другий лідер організації Артем Мошенський (прізвисько Генерал) затриманий не був, адже перебував на лікуванні в Ізраїлі. 30 червня поточного року в нього кілька разів стріляли в Харкові. Кулі потрапили йому в шию, а одна з них пробила хребет і пошкодила спинний мозок.

Хто такі Величко і Мошенський

Як розповіло джерело в поліції Харкова, затриманий Сергій Величко та Артем Мошенський не раз потрапляли в поле зору правоохоронців.

"При "Нацкорпусі" створили так зване економічне крило. Це люди, які заробляють гроші на благо партії. Головний "економіст" "Нацкорпусу" по Харкову – Артем Мошенський, його заступник – Сергій Величко "Чилі", – говорить наш співрозмовник.

Сергій Величко та Артем Мошенський не раз потрапляли в поле зору правоохоронців / Фото: Facebook

За його словами, до сфери діяльності ОЗУ входило контролювання за похоронним бізнесом.

"Починалося все з розгрому монополіста. Колишній король індустрії – Валерій Каретников. У 2018-му він зіткнувся з "економічним крилом". Як результат – сім спалених труповозок, залякування дітей прямо у школі, погрози, напади. Валерій Каретников мусив переписати майно на "активістів". Другий бізнесмен з тієї ж сфери – Костянтин Дмитрієв отримав відкритий перелом руки. Так само був видавлений з ринку і частково поділився напрацюваннями. Тепер у Харківського "Нацкорпусу" є "Ритуальні послуги "Надія", – розповідає джерело.

Ще одним бізнесом підозрюваних є незаконна вирубка лісу.

"Ділова деревина" – широколисті лісу 70-100 років. Дуби більше. Гомільшанський ліс Зміївського району. За останні роки Мошенський і Величко вирізали тисячі дубів", – каже правоохоронець.

Також за словами нашого джерела, Чилі та Генерал отримували доходи від порно-вебкам-ресурсів, контрабанди бензину і наркоторгівлі.

"Активісти поповнювали скарбницю "Нацкорпусу", але й про себе не забували. Так, Мошенський купив квартири в Харкові і Римі, а також новий автомобіль за 50 тисяч доларів. Величко – квартиру в Харкові і авто за 30 тисяч", – говорить наш співрозмовник.

До того ж, він зазначив, що Величко проходив у справах про організацію рейдерського захоплення заводу залізобетонних конструкцій та перестрілку, і вибуху біля Будинку дитини в Харкові, до того ж, підозрювався в побитті журналіста.

"Але йому все сходило з рук. Подейкують, він водить дружбу з сином ексміністра МВС Арсена Авакова. Проте кримінальні розборки призвели до трагічного інциденту. Партнера Величка Мошенського розстріляли в Харкові, коли він сідав у свій новий позашляховик", – говорить наше джерело.

Хто стріляв у Мошенського

Після поранення Мошенського один з лідерів "Нацкорпусу" Максим Жорін заявив, що до нападу причетний куратор організації "Патріоти – За життя" Олег Ширяєв. Ширяєв відкидав звинувачення щодо себе, заявивши, що замах на Мошенського – справа рук його ж побратимів. Однак ввечері 5 липня в Харкові він був затриманий поліцією.

Хто такий Олег Ширяєв

Олег Ширяєв – колишній командир підрозділу "Східний корпус". Свого часу він очолював і ГК "Азов", і "Нацкорпус" у Харкові. Але потім побив горщики з "азовським" рухом і перетворився на супротивника "Нацкорпусу", очоливши організацію "Патріоти – За життя".

У 2018 році Ширяєв і "азовці" звинувачували одне одного і в спробі рейдерського захоплення Безлюдовського кар'єра. І нібито Жорін навіть брав участь у побитті Ширяєва і приносив похоронний вінок під будинок його батьків.

Олег Ширяєв очолював "Нацкорпус" в Харькові, але вийшов з "азовского" руху / Фото: Facebook

Що кажуть у "Нацкорпусі" й "Азові"

У "Нацкорпусі" заперечують причетність активістів до злочинів. Як підкреслили в пресслужбі партії, всі члени Азовського руху, у яких було здійснено обшуки – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти, українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави.

"Автор відомого у всьому світі гасла про Путіна, харківський патріот, ветеран російсько-української війни Сергій Величко (Чилі) постраждав за свою активну громадянську позицію" , – заявили в пресслужбі "Нацкорпусу".

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький уточнив, що обшуки пройшли у 15-ти осіб, з них 8 – учасники бойових дій різних підрозділів.

"Обшуки пройшли на базі заяв двох постраждалих бізнесменів, яких у Харкові пов'язують із злочинним угрупуванням Вадика К., якого, водночас, пов'язують зі спецслужбами", – зазначив Білецький.

Він також підкреслив, що під час обшуків не знайшли нічого незаконного: вся зброя – зареєстрована.

"У однієї особи вилучили велику суму грошей. Їх збирали на лікування Артему Мошенському, якому 30 червня в Харкові невідомий вистрілив у шию. У липні Артем Мошенський за підтримки "Нацкорпусу" спецрейсом літака відправлений на лікування до Ізраїлю", – додав Білецький.

Андрій Білецький: Вся зброя – зареєстрована / Фото: Facebook

У "Нацкорпусі" називають затримання активістів – зачисткою вулиць від неугодних патріотів.

"Зеленський дав вказівку зачистити вулицю. Він боїться, що восени в Україні розпочнуться масові акції протестів, в яких братимуть участь наші активісти", – розповіли "Сьогодні" в пресслужбі партії.

Це підтвердив також керівник центрального штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін.

"Це говорить про одне – Зеленський готується до здачі України і боїться патріотів, які не дадуть йому це зробити! Почав він з Харкова. Більшість хлопців – ветерани з активною проукраїнською позицією. Люди, які захищають Україну на фронті, відстоюють український Харків, займаються соціальними проєктами. Ті, хто першими вийдуть на вулицю, якщо побачать, що Зеленський здає національні інтереси нашої країни", – заявив він.

Максим Жорін: Зеленський дав наказ зачистити вулицю / Фото: Facebook

Фактор Авакова перестав захищати

"Нацкорпус", і полк "Азов" Національної гвардії України, який перебуває під його неформальним контролем, вважаються структурами, які контролювалися Аваковим. Про це "Сьогодні" говорить власне джерело в "Національному корпусі".

Полк "Азов" був створений у 2014 році на основі однойменного добровольчого батальйону, складеного з членів радикально-націоналістичних організацій і футбольних ультрас. Командиром "Азова" був Андрій Білецький. Пізніше він формально склав свої повноваження, ставши народним депутатом, а потім і лідером партії "Національний корпус", але в реальності зберіг контроль над підрозділом.

"Нацкорпус" і "Азов" завжди пов'язували з колишнім главою МВС, хоча Білецький і Аваков такий зв'язок офіційно заперечували. Однак нагадаю, заступник Білецького в полку "Азов" Вадим Троян був призначений заступником Авакова, а пізніше став заступником голови Нацполіції України. Сам же полк "Азов" забезпечувався пріоритетно, і наразі вважається одним з найбільш боєздатних підрозділів Нацгвардії. Водночас фактичне керівництво підрозділом здійснює Білецький та його соратники – Ігор Княжанський і Сергій Коротких (Боцман)", – каже наш співрозмовник.

Билецький та Аваков заперечують зв'язок один з і ншим / Фото: Facebook

За його словами, "Нацкорпус" постійно бере участь в різних мітингах, як проти влади, так і проти опозиціонерів, а також в силових акціях проти бізнесменів.

"Не завжди ці акції здійснювалися з відома або за дорученням Авакова. "Нацкорпус" часто брав замовлення "з боку". Але саме під заступництвом Авакова полк "Азов", і партія Білецького могли почуватися впевнено. Після відставки міністра Білецький позбувся "даху", і за "Нацкорпус" взялося СБУ. Думаю, це лише початок масових затримань. Попереду нас чекають гучні арешти", – говорить джерело.

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля вважає, що затримання "азовців" почасти пов'язані з відставкою Авакова.

"Йде зачистка наближених до ексміністра людей. Звільнено всіх його заступники, пішов у відставку глава поліції Києва, тепер взялися за "Нацкорпус". Фактор Авакова перестав виконувати захисні функції", – пояснює він "Сьогодні".

Володимир Воля: Фактор Авакова припинив виконувати захисні функції. Фото: Facebook Володимира Волі

Патріотизм не захистить від відповідальності

На думку Волі, цілком можливо, що активісти здійснювали протиправні дії, будучи впевненими у своїй безкарності через покровительство міністра внутрішніх справ.

"Незалежно від патріотизму і бойових заслуг, якщо ці люди вчинили злочини, вони мають за це відповісти. Винні вони чи ні – має вирішити суд", – каже Воля.

Водночас експерт не виключає ймовірність того, що влада дійсно побоюється можливих протестів і таким чином, намагається нейтралізувати їхніх лідерів. Політолог, також зазначив, що зараз у ЗМІ активно розкручується версія про причетність ще одного керівника "Нацкорпусу" Сергія Коротких (Боцмана) до загибелі глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова.

"З набору подій складається картинка, що йде атака на "Нацкорпус". Яку мету переслідує СБУ – нейтралізувати активних лідерів вуличних протестів чи посадити учасників організованого злочинного угруповання – ми дізнаємося після наданих слідством доказів та оголошення вердикту суду", – підсумував Володимир.

"Нацкорпус" може вивести на вулиці 10 тисяч осіб

Відзначимо, що в "Національний корпус" входить так само організація "Національні дружини". Учасники "Нацкорпусу" це загалом ветерани АТО і бійці полку "Азов", у складі "Нацдружин" – переважно патріотично налаштована, спортивна молодь, покликана в організацію з метою забезпечити правопорядок на вулицях і боротися проти незаконного продажу алкоголю, наркоторгівлі і суперечливого будівництва. У загальній кількості у "Нацкорпусу" і "Нацдружин" понад 10 тисяч учасників.

"Сьогодні біля Шевченківського суду зібралися 2.5 тисячі наших активістів. Якщо хлопців відправлять у СІЗО, ми зможемо вивести на акції протесту всіх наших активістів, а також представників дружніх патріотичних організацій і ветеранського руху", – заявили "Сьогодні" у пресслужбі "Нацкорпусу".

"Нацкорпус" може вывести на вулиці 10 тысяч активістів / Фото: Facebook

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Києві компанія побила чоловіка, а потім один з хлопців погрожував "Нацкорпусом", ножем і пістолетом.

А в грудні минулого року в Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради. Вони виступили проти призначення голови ради.