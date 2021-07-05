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Соратника Іллі Ківи затримали – підозрюють у замаху на вбивство

5 липня 2021 20:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Олег Ширяєв може бути причетний до розстрілу колишнього добровольця і ветерана бойових дій на Донбасі Артема Мошенського

Олега Ширяєва запідозрили в причетності до розстрілу "азовця". Фото: Олег Ширяєв/Facebook

Олега Ширяєва запідозрили в причетності до розстрілу "азовця". Фото: Олег Ширяєв/Facebook

У Харкові затримали лідера громадського руху "Патріоти – за життя" Олега Ширяєва – його підозрюють у замаху на вбивство.

Про це повідомляють Громадське Харків і Newsroom.

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Інформацію про затримання підтверджує начальник Нацполіції Харківської області Андрій Рубель.

Співробітники карного розшуку затримали Ширяєва 5 липня біля перехрестя вулиць Сумська і Свободи в центрі Харкова, коли він їхав у своїй машині Toyota Land Cruiser Prado.

За непідтвердженими даними, його підозрюють у причетності до замаху на вбивство заступника директора охоронного агентства "Корпус" Артема Мошенського. Крім того, Ширяєву інкримінують кілька інших правопорушень.

Запобіжний захід харків'янину обиратимуть 6 липня в Київському райсуді Харкова.

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Рух "Патріоти – за життя" було створено минулого місяця, його презентація відбулася в Києві 18 червня. Одним зі спікерів на установчому з'їзді був нардеп Ілля Ківа.

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Нагадаємо, що Мошенський – колишній доброволець і ветеран бойових дій на Донбасі, він брав участь у боях у складі полку "Азов" і "Східний корпус", засновником якого свого часу був Ширяєв.

30 червня на вулиці Джерельній у Харкові в нього кілька разів вистрілили, коли він сидів у своїй машині. Чоловік отримав два кульові поранення з травматичної зброї (зокрема, в шию), тепер він у лікарні.

Нагадаємо, раніше в цьому році в Тернопільській області ветерана АТО звинуватили у вбивстві одного зі зловмисників, які прийшли до нього додому після словесної сварки.

А в березні в Києві викрали й убили 39-річного учасника АТО Олександра Мандича – трьох злочинців уже затримали, їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Що ще обговорюють в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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