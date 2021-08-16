Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали три версии смерти Павлова

Полиция отрабатывает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство либо мог случайно застрелиться из-за неаккуратного обращения с оружием. Об этом рассказал на брифинге глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

По его словам, криминалисты сделали детальный осмотр места происшествия, сейчас проводится анализ камер видеонаблюдения – информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Никаких других людей камеры не зафиксировали.

"Сегодня мы рассматриваем три версии – убийство, самоубийство, неаккуратное обращение с оружием", – сказал Щадило.

Следователи также работают с супругой погибшего мэра, но полиции пока не известно, был ли какие-то угрозы в адрес семьи Павлова.

В полиции также рассказали, что Павлов погиб примерно в 6-7 утра воскресенья. На него также зарегистрировано охотничье и травматическое оружие.

"Нами было установлено во время осмотра тела одно огнестрельное ранение из охотничьего оружия, карабина (калибра 7,62)", – сказали правоохранители.

Щадило также добавил, что создана оперативно-следственная группа из лучших специалистов, которая усилена коллегами из Киева.

Что известно о Константине Павлове?

Родился в Кривом Роге в 1973 году.

Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбассконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".

С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского главы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созывов.

В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдению момента гибели Павлова.

Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", которая состояла из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.