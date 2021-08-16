Загибель мера Кривого Рогу: у поліції назвали три версії смерті Павлова

Поліція відпрацьовує три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: вбивство, самогубство або міг випадково застрелитися через необережне поводження зі зброєю. Про це розповів на брифінгу глава Нацполіціі у Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

За його словами, криміналісти детально оглянули місце події, зараз проводиться аналіз камер відеоспостереження – інформація, яка перебувала на сервері, сьогодні обробляється. Ніяких інших людей камери не зафіксували.

"Сьогодні ми розглядаємо три версії – вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю", – сказав Щадило.

Слідчі також працюють з дружиною загиблого мера, але поліції поки не відомо, чи були якісь погрози на адресу родини Павлова.

У поліції також розповіли, що Павлов загинув приблизно о 6-7 ранку неділі. На нього також зареєстрована мисливська та травматична зброя.

"Нами було встановлено під час огляду тіла одне вогнепальне поранення з мисливської зброї, карабіна (калібру 7,62)", – сказали правоохоронці.

Щадило також додав, що створена оперативно-слідча група з кращих фахівців, яка посилена колегами з Києва.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Народився у Кривому Розі у 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтінг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано вранці в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", яка складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.