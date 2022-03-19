Главнокомандующий ВСУ призвал не унижать военных своими "экспертными оценками"

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинским политикам, которые, по его мнению, раскалывают наше государство

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Обращение Залужного

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и делают "оценки" оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями – вроде противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны – вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире", – написал он.

Фото – facebook.com/CinCAFU.

По словам Залужного, ВСУ остановили российских оккупантов по всем направлениям, а также нанесли им такие потери, которых "они никогда не видели и не могли представить".

"Так что я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных сил. Призываю – не раскалывайте государство! Слава Украине!" – написал он.

Напомним, Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также унормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.

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