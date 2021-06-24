Путешествия в ЕС с CoronaVac и угрожающий нацбезопасности Киркоров – главные новости за ночь

В МИД рассказали, смогут ли привитые от COVID украинцы путешествовать, а в Украину запретили въезд еще одному певцу из РФ – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Папа Римский и Человек-паук

Папа Римский Франциск в среду провел необычную аудиенцию в Ватикане, на которой встретился с мужчиной в костюме Человека-паука и даже получил от него в подарок соответствующую образу дарителя маску.

Совет от главы Минагрополитики

Министр аграрной политики Роман Лещенко посоветовал украинским гражданам не продавать свою землю при первой же возможности, поскольку, по его словам, она является наибольшим "банковским депозитом".

Первый приговор за штурм Капитолия

Суд в Соединенных Штатах приговорил 49-летнюю женщину из Индианы к трем годам условно за участие в штурме Капитолия, который устроили сторонники экс-президента Дональда Трампа 6 января 2021 года. Это первый приговор по данному делу.

Киркоров как угроза нацбезопасности

Вслед за рэпером Моргенштерном в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, включили популярного российского исполнителя Филиппа Киркорова. Решение о включении Киркорова в "черный список" артистов было принято на основании соответствующего обращения СБУ.

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CoronaVac и путешествия в ЕС

Вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech, которой сейчас прививают в Украине, пока не одобрена в Европейском союзе, но признана ВОЗ, поэтому решение о въезде украинцев, вакцинированных этим препаратом, каждое европейское государство принимает самостоятельно – разъяснили в МИД.

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