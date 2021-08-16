Украина вывезла людей из Афганистана и поощрения за вакцинацию – главные новости за ночь

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Украина вывезла людей из Афганистана

На украинском самолете из Кабула (Афганистан), который вчера заняли талибы, вечером 15 августа специальным рейсом вылетело около 80 человек, из которых только 8 украинцев, а остальные – граждане других государств.

Украинцев начали поощрять за прививки

От дефицита вакцин против COVID-2019, Украина перешла к фазе их избытка. Учитывая угрозу заразного штамма "Дельта", украинцев поощряют вакцинироваться. Примерно такой же подход в странах Европы, США и Израиле.

Паника в аэропорту Кабула

Из столицы Афганистана Кабула, которую заняли талибы, отменили все регулярные авиарейсы, осуществляются только полеты военно-транспортных и зафрахтованных для эвакуации иностранных граждан пассажирских самолетов. Это вызвало панику среди афганцев и они начали штурмовать иностранные самолеты.

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В аэропорту Кабула беженцы пытаются прорваться в самолеты / коллаж "Сегодня"

Подозрение избившим журналиста

Полиция Киева сообщила о подозрении двум мужчинам, которые напали и жестоко избили фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного после акции "Остановим капитуляцию". Им грозит до пяти лет заключения.

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