Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед

Леонид Горбань, живущий под Киевом, — человек уникальный. Ему скоро исполнится 82 года, и он — единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед. Еще он уникален потому, что по образованию не метеоролог, а... инженер-механик, подполковник, имеющий 34 года военной выслуги.

Свою первую книгу "Народный календарь погоды" Леонид Горбань писал 30 лет и издал уже в 1990-е после развала СССР. Раньше было невозможно: по словам Горбаня, коммунистические цензоры называли его знания поповщиной, грозились "сорвать погоны". Потом были и другие книги, самая известная — "Погода до 2030 года".

Однако никто не мог запретить Леониду Горбаню применять знания на практике. Еще в 1989 году он выступил на Всесоюзной конференции работников сельского хозяйства в Киеве, где поднималась тема погоды. Но официальные синоптики не восприняли его расчеты: мол, погода — это хаос, а хаос прогнозировать невозможно. С тех пор с представителями Гидрометцентра он отношений не поддерживает, как и они с ним.

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- Как вы делаете прогнозы, в чем ваш метод?

- Очевидно, что в двух словах не объяснишь, я осваивал этот метод более 30 лет. Наследственно я владею методикой расчета долгосрочного прогноза, которым владел выдающийся ученый-энциклопедист XVIII века Яков Брюс. Планетный расчет долгосрочного прогноза погоды базируется на глубоких знаниях астрономии, в первую очередь, на изучении движения планет Солнечной системы и их влиянии на погоду Земли.

Согласно второго закона термодинамики, "никакая система не может существовать без энергии извне". Выражается это влияние в низкочастотных колебаниях. Это – энергия волн, которая исходит от Солнца и планет Солнечной системы, это энергия низкой частоты. Влияние энергии низкой частоты планет Солнечной системы на урожай сельскохозяйственных культур было установлено еще Яковом Брюсом и опубликовано в его знаменитом "Брюсовом календаре". Эти исследования постоянно публиковались вплоть до 1917 года.

Из-за вращения планет эта энергия носит переменный характер. Что же это за энергия? Энергия космоса, которая исходит от планет, и в первую очередь от планет Солнечной системы. Числовые ряды планет Солнечной системы – загадка, которую ученые разгадать не могут, откуда они появились.

Привожу пример некоторых из них: Вруцельто 1- Венера 1;7;12;18, Вруцельто 5 – Марс 4;10;21;26, Вруцельто 3 – Солнце 3;8;14;25. (Вруцельто – метод устного счета – Авт.). Эти числовые ряды впервые были опубликованы Яковом Брюсом в "Брюсовом календаре"-планетнике на 100 лет. Таких числовых рядов планет несколько, доступа до них нет, это закрытая информация. Секретом расчета которых владеют при первых лицах духовенства в Израиле, Афоне (Греция), Загорске (Россия). Частично владею секретом расчета этих числовых рядов и я.

- Есть ли, с вашей точки зрения, изменение климата, глобальное потепление? Влияют ли они на точность ваших расчетов?

- Не уверен, что нужно говорить о какой-то общей тенденции потепления. Бывают годы более теплые и более холодные. Например, нынешний год – год Сатурна, зима была холодной, весна запоздала. А в предыдущие два года зимы были теплые, вёсны ранние. Мои расчеты основаны на числовых рядах и не зависят от изменения температуры.

Вот такими таблицами пользуется в своей работе Леонид Горбань. / Фото: Сегодня

- Работают ли сейчас народные приметы о погоде или уже нет из-за потепления?

- Все народные приметы работают! Но предсказывать погоду по ним непросто, одна-две-три приметы не дадут точной картины на длительный период. Нужно подобрать семь различных примет: по Солнцу, по Луне, по поведению птиц и животных и только тогда делать вывод о том, какая будет погода на длительный период. Некоторые приметы работают на день вперед или на несколько часов. Например, если в штиль на море или океане появляется одинокая волна – значит где-то бушует шторм, который через пять-шесть часов дойдет туда, где появилась волна.

- Как изменится погода в Украине через год, 5 лет, 10 лет?

- Одна из моих книг называется "Погода до 2030 года". Это не случайно – после 2030 года начинается эпоха Водолея, и расчеты нужно проводить по новым числовым рядам. Вместе с ней придут и новые перемены погоды. Но это сложно объяснить популярно.

- Некоторые скептики утверждают, что ваши прогнозы неточные. Что можете ответить?

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- Отвечу примером. Есть средняя зарплата по стране, есть средняя зарплата по отдельным отраслям, наконец, есть средняя зарплата отдельно взятого работника. Так и с погодой. В Украине семь климатических зон, которые очень отличаются. Поэтому усредненный прогноз показывает общие тенденции погоды в данном месяце. Можно сделать отдельный расчет погоды, например, для Киева, для Луганска, для условной Яблунивки. Он будет близок к 95%. Но это очень трудоемкая работа.

Вероятность усредненного моего прогноза – около 75%, в отдельных регионах, допустим, дождь пройдет на один-два дня позже или раньше. Но среднесрочные погодные тенденции на каждый месяц прогноз показывает правильно.

Прогнозировать осадки сложнее всего. Обложные дожди осени-весны рассчитать легко, а вот летние дождички никогда не идут фронтом, не захватывают большие территории. Особенно когда заходит средиземноморский циклон. Расчет для них нужно делать в радиусе 10-15 км. Поэтому скептики и говорят: вот, мол, вы обещали сегодня дождь, а у нас дождя нет. Но популярные расчеты, публикуемые в СМИ – усредненные, в масштабе всей Украины, поэтому очевидно, что они менее точные.

Народный синоптик Леонид Горбань уверен: все народные приметы до сих пор работают.

- До конца лета осталось чуть больше половины. Какой будет погода в июле и августе?

- Вторая половина июля ожидается жаркой, днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40. Далее нас ждет удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.

Август окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой. К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов. Перед Днем Независимости снова потеплеет до +26-28 градусов – и лето закончится, попрощавшись проливным дождем.

- Какой прогноз на осень?

- Если вкратце – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег.

- Какой будет зима 2021-22 года?

- Подробные расчеты делать рано, они возможны не ранее, чем через три месяца. Но если в общих чертах, то зима будет холодной. Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны.

- Как влияют атмосферные явления на здоровье человека? Это и жара, и перемена погоды, и магнитные бури.

- Предсказать магнитные бури невозможно, хотя в интернете таких "прогнозов" много. Магнитные бури зависят от вспышек на Солнце, а вспышки происходят спонтанно и расчетам не поддаются. Только после зафиксированной вспышки можно говорить, что через два-три дня возможно возмущение магнитного поля Земли. Как бури, жара, перемена погоды влияют на организм людей – это вопрос к медикам.

- Есть ли у вас свои методы – как спастись от жары без применения технических средств (кондиционеры, вентиляторы)?

- Да, такой метод есть! Я проверил его эффективность полвека назад, когда я еще носил погоны, во время командировки в Узбекистан. Жара под 45 градусов. Мне местные коллеги сразу принесли пару чайников с зеленым чаем и говорят: "Пей! Сколько выпьешь. И когда будешь выходить в город, не вздумай пить холодную воду!" Чай я выпил, но решил проверить. Когда выпил в жару несколько стаканов холодной газировки – тут же отекло лицо, ноги, руки. Как увидели меня узбекские коллеги, сразу догадались – пил воду. "Дурак! Проверял?", – спросили.

Принесли три чайника с зеленым чаем – пей! Как выпил все три – сразу полегчало. Оказывается, жители Средней Азии пьют холодную воду только вечером, когда спадет жара. С тех пор я в жару спасаюсь только зеленым чаем. Помогает!

Напомним, что в Украине наступила жара, которую принес антициклон Cornelieke. В связи с этим медики рекомендуют при таких высоких температурах как можно реже выходить из дому. Если же оставаться дома по какой-то причине невозможно, то доктора дают несколько советов, как легче переносить жару.