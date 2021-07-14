Главный народный синоптик рассказал, как спастись в жару без кондиционера

Метеоролог сам эффективно пользуется данным способом много лет в жаркую погоду

Проверенный метод – как спастись от жары без применения технических средств рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, этот метод он проверил еще полвека назад.

Во время командировки в Узбекистан, где была жара под 45 градусов, местные коллеги научили его одной хитрости.

"Принесли пару чайников с зеленым чаем и говорят: "Пей! Сколько выпьешь. И когда будешь выходить в город, не вздумай пить холодную воду!" Чай я выпил, но решил проверить. Когда выпил в жару несколько стаканов холодной газировки – тут же отекло лицо, ноги, руки. Как увидели меня узбекские коллеги, сразу догадались – пил воду. "Дурак! Проверял?", – спросили.

Позже ему снова принесли три чайника с зеленым чаем. После того, как выпил – сразу полегчало.

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Как оказалось, жители Средней Азии пьют холодную воду только вечером, когда спадет жара.

"С тех пор я в жару спасаюсь только зеленым чаем. Помогает", – добавляет синоптик.

Напомним, что Леониду Горбаню скоро исполнится 82 года, и он – единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед.

Напомним, что в Украине наступила жара, которую принес антициклон Cornelieke. В связи с этим медики рекомендуют при таких высоких температурах как можно реже выходить из дому. Если же оставаться дома по какой-то причине невозможно, то доктора дают несколько советов, как легче переносить жару.