Главный палач "Изоляции" Куликовский до ареста два года легально жил в Украине

Журналист "Христо Грозев подтвердил слухи, что Куликовский до ареста уже два года легально жил в Украине. Коллаж "Сегодня".

Задержанный в Киеве один из руководителей донецкой тюрьмы "Изоляция" "Палыч" Денис Куликовский до ареста два года легально жил в Украине.

О подробностях рассказал журналист "Беллингкет" Христо Грозев в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Журналист "Христо Грозев подтвердил слухи, что Куликовский до ареста уже два года легально жил в Украине. Каким образом так получилось – Грозев обещает скоро выпустить расследование. Он только уточнил, что сначала Денис Куликовский выехал в 2019 году в Россию. А оттуда приехал в Украину.

Информацию журналиста подтвердил бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев. По его словам, Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами. То есть человек, которого в Украине именовали одним из главных "палачей" из "ДНР", был на деле давним агентом СБУ.

И, по версии Асеева, задержали Куликовского лишь тогда, когда журналист по своим каналам узнал, что тот живет на Позняках. И начал бить тревогу.

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"Я выяснил, что он пребывает в городе Киеве. В 2019 году пересек российско-украинскую границу. Не просто пересек, а живет в городе Киеве. Я обратился к Христо, позвонил ему. В этот же день эта информация подтвердилась. Христо связал меня с человеком, который имел отношение к спецоперации по Палычу в 2019 году. Это бывший сотрудник, сейчас он уже не является сотрудником спецслужб. Он подтвердил, что с ним в общем-то какое-то время работали. Потом его отстранили. Я бы попросил не вдаваться в подробности, как с ними работали, все-таки это служба безопасности... Вероятнее всего, скорее всего, сто процентов "да" его использовали как агента. Спецслужбы Украины его использовали. Какое-то время", – рассказал Асеев.

Задержание

9 ноября 2021 года стало известно, что СБУ задержала в Киеве боевика "ДНР" Дениса Куликовского, который был комендантом тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

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ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

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