Мы собрали все самые важные предстоящие события 29 апреля в одном месте

В четверг, 29 апреля, должно пройти важное голосование в Раде, а также очередное заседание суда по избранию меры пресечения скандальному экс-главе КСУ. Что еще запланировано на сегодня в Украине и мире – в нашей подборке анонсов.

Украина

Верховная Рада

16:00 – на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит снижение цены на электроэнергию для людей , проживающих возле атомных электростанций.

– на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит снижение , проживающих возле атомных электростанций. 16:15 – второе внеочередное заседание, на котором депутаты должны проголосовать за назначение на должность министра энергетики Украины вице-президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.

– второе внеочередное заседание, на котором депутаты должны проголосовать за Украины вице-президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко. На этом же заседании запланировано рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021" по введению финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.

Печерский суд

10:00 – Печерский райсуд Киева начнет рассмотрение избрания меры пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в уголовном производстве, где он подозревается в совершении преступлений против правосудия по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

– Печерский райсуд Киева начнет рассмотрение избрания в уголовном производстве, где он подозревается в совершении преступлений против правосудия по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). 13:10 - в Печерском райсуде Киева начнется заседание по изменению меры пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, обвиняемому в организации схемы поставки военных товаров из России.

За рубежом

Брюссель, Бельгия

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14:00 – у Европейского парламента пройдет митинг "Останови российскую жестокость", на который приглашены депутаты Европарламента.

Тбилиси, Грузия

Суд по делу главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия , который обвиняется в организации беспорядков и штурме здания парламента во время протестов в 2019 году.

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