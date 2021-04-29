Все, что вы могли пропустить ночью – итоги СЕГОДНЯ

В больнице под Берлином произошло жестокое убийство, а Россия наконец начинает называть вещи своими именами – мы собрали самые важные новости последней ночи, которые вы могли пропустить.
Боевики в ТКГ
В делегации России на переговорах Трехсторонней контактной группы впервые признали, что представители боевиков временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговорного процесса по Донбассу. Об этом рассказал спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович.
Обыски у Джулиани по украинскому делу
В Соединенных Штатах в рамках связанного с Украиной расследования правоохранители провели обыски у бывшего личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа, Руди Джулиани.
США о российской агрессии и оружии
В Белом доме озвучили одну из тем предстоящей встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома намерен поднять вопрос защиты суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии.
Соединенные Штаты предостерегли Турцию и других своих союзников от закупки вооружений у России, поскольку это может обострить отношения между ними и США, а также привести к введению санкций.
Убийство в больнице
В Германии в больнице города Потсдам под Берлином в ночь на четверг, 29 апреля, обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти, по меньшей мере один человек тяжело ранен. Полиция уже задержала по подозрению в преступлении сотрудницу медзаведения.
Смерть человека-мема
В возрасте 65 лет умер испанский комик Хуан Хойя Борха, больше известный во всем мире как "Хохочущий испанец" или просто "Хохотун" (El Risitas). Последние месяцы жизни юморист провел в больнице после ампутации ноги из-за болезни. Мы подготовили подборку видео с ним.