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  1. Последние новости Украины

Все, что вы могли пропустить ночью – итоги СЕГОДНЯ

29 апреля, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия впервые сказала правду о месте боевиков в переговорах, в Германии в больнице жестоко убили 4 человек и другие события прошедшей ночи

В больнице под Берлином произошло жестокое убийство, а Россия наконец начинает называть вещи своими именами – мы собрали самые важные новости последней ночи, которые вы могли пропустить.

Боевики в ТКГ

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В делегации России на переговорах Трехсторонней контактной группы впервые признали, что представители боевиков временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговорного процесса по Донбассу. Об этом рассказал спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович.

Обыски у Джулиани по украинскому делу

В Соединенных Штатах в рамках связанного с Украиной расследования правоохранители провели обыски у бывшего личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа, Руди Джулиани.

США о российской агрессии и оружии

В Белом доме озвучили одну из тем предстоящей встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома намерен поднять вопрос защиты суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии.

Соединенные Штаты предостерегли Турцию и других своих союзников от закупки вооружений у России, поскольку это может обострить отношения между ними и США, а также привести к введению санкций.

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Убийство в больнице

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В Германии в больнице города Потсдам под Берлином в ночь на четверг, 29 апреля, обнаружили четыре тела со следами насильственной смерти, по меньшей мере один человек тяжело ранен. Полиция уже задержала по подозрению в преступлении сотрудницу медзаведения.

Смерть человека-мема

В возрасте 65 лет умер испанский комик Хуан Хойя Борха, больше известный во всем мире как "Хохочущий испанец" или просто "Хохотун" (El Risitas). Последние месяцы жизни юморист провел в больнице после ампутации ноги из-за болезни. Мы подготовили подборку видео с ним.

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