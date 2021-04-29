Все, що ви могли пропустити вночі – підсумки СЬОГОДНІ

Росія вперше сказала правду про місце бойовиків у переговорах, в Німеччині в лікарні жорстоко вбили 4 людей та інші події минулої ночі

У лікарні під Берліном сталося жорстоке вбивство, а Росія нарешті починає називати речі своїми іменами – ми зібрали найважливіші новини останньої ночі, які ви могли пропустити.

Бойовики в ТКГ

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У делегації Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи вперше визнали, що представники бойовиків тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей не є суб'єктами переговорного процесу по Донбасу. Про це розповів спікер України в ТКГ Олексій Арестович.

Обшуки у Джуліані в українській справі

У Сполучених Штатах у рамках пов'язаного з Україною розслідування правоохоронці провели обшуки у колишнього особистого адвоката екс-президента США Дональда Трампа, Руді Джуліані.

США про російську агресію і зброю

У Білому домі озвучили одну з тем майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РосіїВолодимиром Путіним. Глава Білого дому має намір підняти питання захисту суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.

Сполучені Штати застерегли Туреччину та інших своїх союзників від закупівлі озброєнь у Росії, оскільки це може загострити відносини між ними і США, а також призвести до запровадження санкцій.

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Вбивство у лікарні

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У Німеччині в лікарні міста Потсдам під Берліном у ніч на четвер, 29 квітня, виявили чотири тіла зі слідами насильницької смерті, щонайменше одна людина важко поранена. Поліція вже затримала за підозрою в злочині співробітницю медзакладу.

Смерть людини-мема

У віці 65 років помер іспанський комік Хуан Хойя Борха, більше відомий у всьому світі як "Регочучий іспанець" або просто "Реготун" (El Risitas). Останні місяці життя гуморист провів у лікарні після ампутації ноги через хворобу. Ми підготували добірку відео з ним.