Все, що ви могли пропустити вночі – підсумки СЬОГОДНІ

У лікарні під Берліном сталося жорстоке вбивство, а Росія нарешті починає називати речі своїми іменами – ми зібрали найважливіші новини останньої ночі, які ви могли пропустити.
Бойовики в ТКГ
У делегації Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи вперше визнали, що представники бойовиків тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей не є суб'єктами переговорного процесу по Донбасу. Про це розповів спікер України в ТКГ Олексій Арестович.
Обшуки у Джуліані в українській справі
У Сполучених Штатах у рамках пов'язаного з Україною розслідування правоохоронці провели обшуки у колишнього особистого адвоката екс-президента США Дональда Трампа, Руді Джуліані.
США про російську агресію і зброю
У Білому домі озвучили одну з тем майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РосіїВолодимиром Путіним. Глава Білого дому має намір підняти питання захисту суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії.
Сполучені Штати застерегли Туреччину та інших своїх союзників від закупівлі озброєнь у Росії, оскільки це може загострити відносини між ними і США, а також призвести до запровадження санкцій.
Вбивство у лікарні
У Німеччині в лікарні міста Потсдам під Берліном у ніч на четвер, 29 квітня, виявили чотири тіла зі слідами насильницької смерті, щонайменше одна людина важко поранена. Поліція вже затримала за підозрою в злочині співробітницю медзакладу.
Смерть людини-мема
У віці 65 років помер іспанський комік Хуан Хойя Борха, більше відомий у всьому світі як "Регочучий іспанець" або просто "Реготун" (El Risitas). Останні місяці життя гуморист провів у лікарні після ампутації ноги через хворобу. Ми підготували добірку відео з ним.