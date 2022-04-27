"Горжусь тем, что наша "Азовсталь" стала оплотом сопротивления" – Ринат Ахметов о Мариуполе

Ринат Ахметов высказал гордость за завод "Азовсталь" / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Мариуполь всегда был и будет украинским городом, и Ринат Ахметов гордится, что именно его завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления.

Об этом бизнесмен заявил в интервью газете Le Temps.

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"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли. Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе "Азовсталь". Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – сообщил бизнесмен.

Ринат Ахметов назвал происходящее в Мариуполе глубочайшей трагедией, за которую Россия должна понести ответственность.

"Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и Мариуполе. Мариуполь – это глубочайшая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", – заявил владелец "Азовстали".

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Самый популярный фонд в Украине

Агентство Info Sapiens провело социологическое исследование среди украинцев и определило, какой благотворительный фонд больше всего знают граждане.

По данным опросов, абсолютное большинство (94,3%) людей назвало именно Фонд Рината Ахметова. За ним идут Международный комитет Красного Креста и Фонд Виктора Пинчука.

Большинство (76,5%) жителей положительно оценивают деятельность Фонда Рината Ахметова и считают его масштабной благотворительной организацией.

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"Сегодня" также писали, какую гуманитарную помощь получили киевляне, и рассказывали, какая звезда стала амбассадором музея "Голоса Мирных".