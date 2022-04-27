"Пишаюся тим, що наша "Азовсталь" стала оплотом спротиву" – Рінат Ахметов про Маріуполь

Рінат Ахметов висловив гордість за завод "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні, "Сегодня"

Маріуполь завжди був і буде українським містом, і Рінат Ахметов пишається, що саме його завод "Азовсталь" став оплотом опору.

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю газеті "Le Temps".

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"Маріуполь був, є та буде українським. Наші захисники героїчно борються за кожен метр української землі. Я пишаюсь тим, що оплот спротиву знаходиться на заводі "Азовсталь". Вірю, що наші військові відстоять місто, а мирні жителі будуть евакуйовані", – повідомив бізнесмен.

Рінат Ахметов назвав те, що відбувається в Маріуполі, глибокою трагедією, за яку Росія має понести відповідальність.

"Вірю в те, що російських військових покарають за всі злочини, скоєні в Україні та Маріуполі. Маріуполь – це найглибша трагедія й катастрофа, яку не можна пробачити", – заявив власник "Азовсталі".

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Найпопулярніший фонд в Україні

Агентство Info Sapiens провело соціологічне дослідження серед українців та визначило, який благодійний фонд найбільше знають громадяни.

За даними опитувань, абсолютна більшість (94,3%) людей назвала саме Фонд Ріната Ахметова. За ним ідуть Міжнародний комітет Червоного Хреста та Фонд Віктора Пінчука.

Більшість (76,5%) мешканців позитивно оцінюють діяльність Фонду Ріната Ахметова та вважають його масштабною благодійною організацією.

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