Готовится к снегу? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 21 ноября

Погода в Киеве на 21 ноября / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 21 ноября, в Украине будет сухая погода, но в некоторых областях ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Украине ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, а на юге – местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла, местами в центральных и восточных областях ночью около 0 градусов, днем 7-12 градусов тепла (на востоке 3-8 градусов).

Завтра днем в Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой дождь. А в Харьковской области передают дождь с мокрым снегом.

Погода на 21 ноября / Фото: Укргидрометцентр

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В остальных регионах будет сухо.

В Киеве 21 ноября ожидается переменная облачность, однако будет сухо. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 9-11 градусов.

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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