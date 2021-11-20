Готуватися до снігу? Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 21 листопада

Погода в Києві на 21 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 21 листопада, в Україні буде суха погода, але у деяких областях очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а на півдні – місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6 градусів тепла, місцями у центральних та східних областях вночі близько 0 градусів, вдень 7-12 градусів тепла (на сході 3-8 градусів).
Завтра вдень у Чернігівській та Сумській областях очікується невеликий дощ. А на Харківщині передають дощ із мокрим снігом.
В решті регіонів буде сухо.
У Києві 21 листопада очікується мінлива хмарність, проте сухо. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 9-11 градусів.
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
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