Готовятся к новому удару? Россия подвозит "Искандеры" через Беларусь (видео)

"Искандеров" в России еще много / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия подвозит "Искандеры" через территорию Беларуси. В настоящее время белорусская армия не используется против Украины, но ее военные находятся на границе с нашей страной.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Враг подвозит Искандеры через территорию Беларуси. Лукашенко подельник кремлевского маньяка", – написал Цаплиенко.

Ракетные комплексы были замечены на территории города Бобруйск.

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В РФ почти закончились "Калибры", но еще много "Искандеров"

Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов есть еще "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси. Об этом сказал в эфире Украина 24 советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Надо понимать, что "Калибры" россиян, то есть крылатые ракеты, почти иссякли – думаю, 90% "Калибров" выстрелены по территории Украины. У них сейчас остались в основном системы "Искандер" и "Точки-У". "Искандеров" они использовали не более 30%, то есть думаю, что они будут стрелять еще долго, в том числе с территории Беларуси. Они это делают, фактически держа в заложниках режим Лукашенко и народ Беларуси", – сказал Арестович.

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Он уточнил, что сейчас белорусская армия не используется против Украины, но ее военные находятся на границе нашей страны.

"Но территория Беларуси используется по полной: туда заходят российские войска, используется вся система военных аэродромов для бомбардировок Украины", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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