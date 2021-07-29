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Грозовой четверг. Прогноз погоды на 29 июля (карта)

29 июля, 06:15

Юлия Безпечная

В Киеве в предпоследний рабочий день снова гремучая смесь – грозы и жара

Украину снова ждут грозы. Коллаж "Сегодня"

В четверг, 29 июля, грозы накроют уже практически всю территорию Украины. Сухо будет только на юге, но там обещают адскую жару.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в предпоследний рабочий день снова гремучая смесь – грозы и жара. Синоптики обещают в столице ливни и 29-31 градус.

Погода в регионах

Практически во всех регионах страны в четверг обещают ливни с грозами и жару, без осадков обойдется только в четырех областях и в Крыму.

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Напомним, в последнее время в Украине бушевала непогода, улицы городов превращались в реки, а автомобили по ним плавали как гондолы, едва ли не каждый день было объявлено штормовое предупреждение. В Бердянске два человека погибли из-за мощных ливней.

Как сообщали новости "Сегодня", июль в Украине выдался очень горячим с небольшим перерывом на прохладу. В августе синоптики обещают еще две волны жары и сильные ливни.

Новости на эту же тему:
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