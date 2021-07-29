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Грозовий четвер. Прогноз погоди на 29 липня (карта)

29 липня, 06:15

Юлія Безпечна

У Києві в передостанній робочий день знову гримуча суміш – грози і спека

Україну знову чекають грози. Колаж "Сьогодні"

У четвер, 29 липня, грози накриють вже практично всю територію України. Сухо буде тільки на півдні, але там обіцяють пекельну спеку.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в передостанній робочий день знову гримуча суміш – грози і спека. Синоптики обіцяють в столиці зливи і 29-31 градус.

Погода в регіонах

Практично у всіх регіонах країни в четвер обіцяють зливи з грозами і спеку, без опадів обійдеться лише в чотирьох областях та в Криму.

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Нагадаємо, останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі по них плавали як гондоли, мало не кожного дня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.

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