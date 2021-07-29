Грозовий четвер. Прогноз погоди на 29 липня (карта)

У Києві в передостанній робочий день знову гримуча суміш – грози і спека

Україну знову чекають грози. Колаж "Сьогодні"

У четвер, 29 липня, грози накриють вже практично всю територію України. Сухо буде тільки на півдні, але там обіцяють пекельну спеку.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві в передостанній робочий день знову гримуча суміш – грози і спека. Синоптики обіцяють в столиці зливи і 29-31 градус.

Погода в регіонах

Практично у всіх регіонах країни в четвер обіцяють зливи з грозами і спеку, без опадів обійдеться лише в чотирьох областях та в Криму.

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На півночі температуру прогнозують близько 29-31 градуса. Чернігівську, Київську, Сумську та Житомирську області знову заливатиме.

На заході буде не менш мокро – грози накриють весь регіон. Температура в середньому становитиме 27-29 градусів, а на Закарпатті підніметься до +31.

У центрі також прогнозують грози. Температура в Черкаській, Вінницькій, Полтавській і Кіровоградській областях становитиме 29-31 градус.

Дощі литимуть і на сході, обійде грозовий фронт тільки Запорізьку область – там без опадів і до 34 градусів. У Харківській, Луганській та Донецькій областях – 30-32 градуси.

На півдні опадів поки не буде, при цьому синоптики обіцяють справжню спеку: в Одесі та Миколаєві температура підніметься до +35 градусів, в Криму буде 30-32.

Нагадаємо, останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися на річки, а автомобілі по них плавали як гондоли, мало не кожного дня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи.