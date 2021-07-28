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Украину снова будет штормить: в каких областях будет бушевать непогода

28 июля 2021 16:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцев ждут не только штормовая погода и ливни – ожидается и другая опасность

Украинцев ждут ухудшение погоды. Коллаж "Сегодня"

Украинцев ждут ухудшение погоды. Коллаж "Сегодня"

Завтра в Украине погода испортится в большинстве областей, местами и вовсе объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

29 июля днем в Украине, кроме южных областей, грозы. В западных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

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Пожарная опасность

Кроме того, в восточных, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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