Грозы быстро распространяются по Украине: где 6 августа пока будет сухо (карта)

На востоке и юге по-прежнему очень жарко, но до востока грозы пока не дошли, а южные области снова начинает заливать

В пятницу в Украине останется только несколько сухих мест / коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, по Украине продолжат распространяться грозы, в некоторых областях лить будет еще интенсивнее, чем накануне. При этом на большей части территории сохранится жара.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в пятницу снова обещают грозы и ливни, температура сохранится на том же уровне – 24-26 градусов.

Погода в регионах

На востоке и юге по-прежнему очень жарко, но до востока грозы пока не дошли, а южные области снова начинает заливать.

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На севере обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в пятницу будут ливни с грозами.

обещают температуру около 25-27 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в пятницу будут ливни с грозами. На западе , как и вчера, лить будет везде, при этом температура немного снизится. В среднем в этом регионе будет 22-24 градуса, а на Закарпатье – 21-23.

, как и вчера, лить будет везде, при этом температура немного снизится. В среднем в этом регионе будет 22-24 градуса, а на Закарпатье – 21-23. В центре сегодня также будут грозы, но не везде. В Днепре пока без осадков, а в Полтаве, Черкассах и Кропивницком будет лить. В Кировоградской и Черкасской областях прогнозируют 27-29 градусов, в Днепре – до +34, а в Полтаве – 30-32 градуса.

На востоке в четверг кругом обещают солнце с небольшой облачностью. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях станет еще жарче – до 35 градусов.

в четверг кругом обещают солнце с небольшой облачностью. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях станет еще жарче – до 35 градусов. На юге 5 августа пройдет без осадков в Херсоне и оккупированном Крыму, а вот в Одесской области обещают обильные ливни с грозами, будет лить и в Николаеве. Температура в Херсоне и Симферополе поднимется до 34 градусов, в Одессе будет 27-29, а в Николаевской области – около 33 градусов.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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