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Грозы быстро распространяются по Украине: где 6 августа пока будет сухо (карта)

6 августа, 06:15

Юлия Безпечная

На востоке и юге по-прежнему очень жарко, но до востока грозы пока не дошли, а южные области снова начинает заливать

В пятницу в Украине останется только несколько сухих мест / коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, по Украине продолжат распространяться грозы, в некоторых областях лить будет еще интенсивнее, чем накануне. При этом на большей части территории сохранится жара.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в пятницу снова обещают грозы и ливни, температура сохранится на том же уровне – 24-26 градусов.

Погода в регионах

На востоке и юге по-прежнему очень жарко, но до востока грозы пока не дошли, а южные области снова начинает заливать.

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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Также мы писали, как в двух областях Украины пронесся ураган.

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