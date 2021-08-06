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Грози швидко поширюються Україною: де 6 серпня поки буде сухо (карта)

6 серпня, 06:15

Юлія Безпечна

На сході і півдні як і раніше дуже жарко, але до сходу грози поки не дійшли, а південні області знову починає заливати

У п’ятницю в Україні залишиться тільки кілька сухих місць / колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 серпня, по Україні продовжать поширюватися грози, у деяких областях литиме ще інтенсивніше, ніж напередодні. При цьому на більшій частині території збережеться спека.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві в п'ятницю знову обіцяють грози і зливи, температура збережеться на тому ж рівні – 24-26 градусів.

Погода в регіонах

На сході і півдні як і раніше дуже жарко, але до сходу грози поки не дійшли, а південні області знову починає заливати.

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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Також ми писали, як у двох областях України пронісся ураган.

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