Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды

В южных и восточных областях страны ввели желтый уровень опасности, на остальной территории погода будет хорошей

В пятницу, 18 июня, в Украине прогнозируют очередное ухудшение погоды – часть Украины накроют грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

"18 июня в южной части и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики объявили о первом уровне опасности – желтом.

Фото: Укргидрометцентр Реклама

Ранее мы сообщали, что дожди и грозы начали отступать, но далеко не везде. В четверг, 17 июня, на половине территории страны будет сухо и солнечно, другие же области так же будет заливать. А в Киеве в предпоследний рабочий день придет долгожданное лето – будет жарко и сухо, температура 26-28 градусов.

Напомним, ранее синоптики обещали, что до конца недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

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