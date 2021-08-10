Грозы вернулись, жара не ушла: прогноз погоды на 10 августа (карта)

Если в понедельник лило только в нескольких областях, то во вторник, 10 августа, грозы оккупируют практически всю Украину – осадков не будет только в нескольких областях. При этом будет все так же жарко.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве во вторник будет жарко, но пасмурдно – синоптики прогнозируют грозы. Температура составит от 28 до 30 градусов.

Погода в регионах

Вчерашние грозы так и не ушли из западного региона, зато распространились на все остальные.

На севере обещают температуру около 27-29 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях во вторник будет лить и грохотать.

обещают температуру около 27-29 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях во вторник будет лить и грохотать. На западе также продолжатся грозы, солнце обещают только в Волынской и Ровенской областях. Зато будет не очень жарко – сегодня в этом регионе обещают в среднем все те же 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29.

также продолжатся грозы, солнце обещают только в Волынской и Ровенской областях. Зато будет не очень жарко – сегодня в этом регионе обещают в среднем все те же 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29. В центре также сегодня дожди и грозы – кругом, кроме кропивницкого. В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Днепре – 29-31 градус.

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На востоке сегодня будет заливать все области – кругом обещают грозы. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях по-прежнему будет жарко – до +31.

сегодня будет заливать все области – кругом обещают грозы. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях по-прежнему будет жарко – до +31. На юге 10 августа пройдет без осадков только в Одесской области. В Николаевской, Херсонской и оккупированном Крыму будут грозы. Температура в Херсоне, Одессе и Николаеве составит около 30-32 градусов, в Симферополе прогнозируют не выше +29.

Отметим, в последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета или в жарких странах. Климатологи связывают все эти аномалии, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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