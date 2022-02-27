Хакеры Anonymous сломали радиочастоты военных РФ: на них играл гимн Украины (видео)

Кибератака на РФ продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"

Хакерская группа Anonymous сломала радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

Об этом говорится в Twitter.

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На видео слышно, как говорят военные РФ, а на их фоне играет гимн нашего государства.

Anonymous hackers put the #Украинский anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F - NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Кроме того, хакеры сломали российское телевидение. На всех телеканалах показывали "реальность происходящего".

Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну

Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

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"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.

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