Хакеры Anonymous сломали радиочастоты военных РФ: на них играл гимн Украины (видео)

Кибератака на РФ продолжается/Фото: коллаж: "Сегодня"
Хакерская группа Anonymous сломала радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.
Об этом говорится в Twitter.
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На видео слышно, как говорят военные РФ, а на их фоне играет гимн нашего государства.
Anonymous hackers put the #Украинский anthem on air for the #Russian occupiers pic.twitter.com/PUgsUgLk8F- NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022
Кроме того, хакеры сломали российское телевидение. На всех телеканалах показывали "реальность происходящего".
BREAKING: #Anonymous hacks Russian state TV channels to broadcast the reality of what is happening in #Ukraine . #OpRussia #StandWithUkriane pic.twitter.com/JA7edjo3SP- Anonymous (@LatestAnonPress) February 26, 2022
Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну
Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.
"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.
С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.