Харьков жестоко обстреляли из "Градов", погибли десятки мирных жителей (фото, видео)

Российские войска ударили по Харькову. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове обстреляли мирное население из Градов. В результате десятки людей погибли и еще сотни ранены.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

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"Харьков только что массировано обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых ! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!" - подписал он видео, опубликованное в Facebook.

Обстрелы продолжаются уже больше двух часов. Жители города, которые успели спрятаться, сидят в укрытиях.

Подробности

Враг обстрелял спальные районы города – Салтовку, ХТЗ, Клочковскую, район Павлового поля и другие. Местные жители с улицы Отакара Яроша рассказали, что их обстреливали кассетными бомбами. Есть погибшие и раненые. Точное количество пока неизвестно, сообщили во время единого информационного марафона на украинских телеканалах.

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Обстрелы продолжаются, но Харьков остается под контролем Украины.

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Результаты обстрела Харькова. Фото: Труха Харьков

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