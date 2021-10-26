"Холодные" школы и протесты: отопительный сезон в Украине оказался под угрозой срыва

В стране отопление появилось не везде / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ожидается существенное похолодание. А вот тепло появилось еще не во всех регионах. Сайт "Сегодня" собрал случаи со срывом начала отопительного сезона в регионах.

В Закарпатье без газа осталось 30 школ

Около 30 школ в Закарпатье остались без газоснабжения – дети в Мукачево и окрестностях учатся дистанционно.

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Отапливать учебные классы нечем. Без тепла остались и дошкольники. Однако их пока согревают электрическими обогревателями. Отопительный сезон сорван, потому что предыдущий газопоставщик сотрудничество прекратил. А другой, не согласился с тарифом.

Лозовая протестует против тарифов

В Лозовой (Харьковская область) народ решил протестовать против тарифов на тепло. В связи с этим, городской голова обратился к СБУ. Он считает это провокацией и намерением дискредитировать деятельность органов местной и государственной власти.

По его словам, тарифы не планируется увеличивать.

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"Обращаюсь к руководителям местных подразделений Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины с просьбой провести проверку подготовки анонсированных акций и дать надлежащую оценку действиям организаторов этих протестов", – заявил мэр.

Первомайский без тепла

В городе на Харьковщине начат отопительный сезон. Но не для всех – в одном микрорайоне обнаружены технические "недостатки" в котельной. Об этом заявил Первомайский городской голова Николай Бакшеев.

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"25 октября в городе Первомайский стартует отопительный сезон! Сейчас в работе уже 5 из 6 больших котельных. К сожалению, в 4 микрорайоне в результате обнаруженного дефекта на линии газоснабжения старт отопления откладывается. Завтра с утра ожидаем представителя АО "Харьковгаз" для устранения недостатков, после чего вышеупомянутая котельная также будет введена в работу", – написал Бакшеев в Facebook.

В Днепре будет холодно в квартирах

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что жары в квартирах ждать не стоит.

"Я сразу говорю честно и откровенно. Не будет такого, что, извиняюсь, хожу по квартире в трусах и открываю форточку, чтобы подышать свежим воздухом", – сказал Филатов.

В Днепре еще вчера, 25 октября, отопление начали включать не только в больницах, детсадах и школах, но и в квартирах.

В Шостке произошел порыв центральной теплосети

Произошел прорыв на одном из участков центральной теплосети, который находится на балансе ООО ШП "Харьковэнергоремонт". Об этом сообщают на странице в Фейсбуке Управления жилищно-коммунального хозяйства Шосткинского городского совета.

Более 70 домов остались без отопления.

Сколько домов подключили к отоплению

Отметим, что в Украине по состоянию на 25 октября к отоплению подключили около 45% домов. Некоторым регионам тепло дали на 100%, в ряде областей теплоснабжения получили более 90% домов.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Чернигов в декабре столкнется с проблемой

На утреннем совещании в Черниговском городском совете заместитель городского головы Виктор Геращенко заявил, что в случае пересмотра тарифов на тепло в сторону их увеличения уже в декабре этого года могут возникнуть проблемы с отоплением черниговского жилья через сеть центрального теплоснабжения.

Меморандум с "Нафтогазом"

Между правительством, "Нафтогазом", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей 30 сентября был подписан Меморандум.

Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Начать отопительный сезон планируют тогда, когда среднесуточная температура в стране три дня подряд будет держаться ниже восьми градусов. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.