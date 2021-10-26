"Холодні" школи та протести: опалювальний сезон в Україні опинився під загрозою зриву

У країні опалення з'явилося не скрізь / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні очікується суттєве похолодання. А от тепло з'явилося ще не у всіх регіонах. Сайт "Сьогодні" зібрав випадки зі зривом початку опалювального сезону у регіонах.

На Закарпатті без газу залишилося 30 шкіл

Близько 30 шкіл на Закарпатті залишилися без газопостачання – діти в Мукачеві та околицях навчаються дистанційно.

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Опалювати навчальні класи нема чим. Без тепла залишились і дошкільнята. Однак їх поки що зігрівають електричними обігрівачами. Опалювальний сезон зірвано, бо попередній газопостачальник співпрацю припинив. А інший не погодився з тарифом.

Лозова протестує проти тарифів

У Лозовій (Харківська область) народ вирішив протестувати проти тарифів на тепло. У зв'язку з цим міський голова звернувся до СБУ. Він вважає це провокацією та наміром дискредитувати діяльність органів місцевої та державної влади.

За його словами, тарифи не планують збільшувати.

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"Звертаюся до керівників місцевих підрозділів Національної поліції України та Служби безпеки України з проханням провести перевірку підготовки анонсованих акцій та дати належну оцінку діям організаторів цих протестів", – заявив мер.

Першотравневий без тепла

У місті на Харківщині розпочато опалювальний сезон. Але не для всіх – в одному мікрорайоні виявлено технічні недоліки у котельні. Про це заявив Першотравневий міський голова Микола Бакшеєв.

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"25 жовтня у місті Первомайський стартує опалювальний сезон! Зараз у роботі вже 5 із 6 великих котелень. На жаль, у 4 мікрорайоні внаслідок виявленого дефекту на лінії газопостачання старт опалення відкладається. Завтра з ранку очікуємо на представника АТ "Харківгаз" для усунення недоліків, після чого вищезазначена котельня також буде введена в роботу", – написав Бакшеєв у Facebook.

У Дніпрі буде холодно у квартирах

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що спеки у квартирах чекати не варто.

"Я відразу кажу чесно і відверто. Не буде такого, що, перепрошую, ходжу по квартирі в трусах і відкриваю кватирку, щоб подихати свіжим повітрям", – сказав Філатов.

У Дніпрі ще вчора, 25 жовтня, опалення почали включати не лише у лікарнях, дитсадках та школах, а й у квартирах.

У Шостці стався порив центральної тепломережі

Відбувся прорив на одній із ділянок центральної тепломережі, яка знаходиться на балансі ТОВ ШП "Харківенергоремонт". Про це повідомляють на сторінці у Фейсбуці Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради.

Понад 70 будинків залишилися без опалення.

Скільки будинків підключили до опалення

Зазначимо, що в Україні станом на 25 жовтня до опалення підключили близько 45% будинків. Деяким регіонам тепло дали на 100%, у низці областей теплопостачання отримали понад 90% будинків.

Про це заявила заступник міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцяновська.

Чернігів у грудні зіткнеться з проблемою

На ранковій нараді у Чернігівській міській раді заступник міського голови Віктор Геращенко заявив, що у разі перегляду тарифів на тепло у бік їхнього збільшення вже у грудні цього року можуть виникнути проблеми з опаленням чернігівського житла через мережу центрального теплопостачання.

Меморандум із "Нафтогазом"

Між урядом, "Нафтогазом", Асоціацією міст та Конгресом місцевої та регіональної влади 30 вересня було підписано Меморандум.

Він передбачає, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростатимуть.

Почати опалювальний сезон планують тоді, коли середньодобова температура в країні три дні поспіль триматиметься нижче за вісім градусів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, газова криза в Європі вплине на весь світ, але Україна має ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.