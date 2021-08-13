Хотел поделиться, но выразить не мог. Фонд Рината Ахметова помог вернуть слух трехлетнему Илье

На появление детей супруги Липа ждало долгих 15 лет. Однако близнецы родились слишком рано – оба весили меньше килограмма, и не дышали самостоятельно. Несколько месяцев Елена с сыновьями провела в реанимации. Борьба за полноценную жизнь ребят продолжается и сейчас. Но недавно пришла еще одна беда – у Ильи обнаружили глухоту третьей степени.

Тогда родителям посоветовали обратиться к проекту "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу", благодаря которому уже более 200 детей смогли вернуться к полноценной жизни. Ведь современные технологии дают детям с недостатками слуха надежду, но не всем они по карману.

Развитие мальчика было под угрозой

Врачи отмечают, что, учитывая букет диагнозов мальчиков, родители на сегодняшний день смогли достичь невероятных результатов, однако новый диагноз Ильи мог снова отбросить их назад.

"Это не один день, это годы занятий ежедневных. Только это поможет. Он обычно выдает очень много звуков у нас, эмоций, когда мы гулять собираемся. Он так этого ждет. Хочет сказать, поделиться – но выразить не может", – рассказывает мама Елена Липа.

Семья – переселенцы из Луганска. В городе, где живут в данный момент, врачей-сурдологов нет, как не было у них и денег на слуховые аппараты. Поэтому под угрозой срыва оказалась и запланированы развивающие занятия для Ильи.

"Тяжело принять новый диагноз. Смириться с ним. Понимать, что это на всю жизнь. Сердце болит, что им со всеми этими "букетами" жить", – говорит Елена.

Фонд Рината Ахметова посоветовала сурдолог

Опытного врача нашли в Харькове – она и посоветовала супругам обратиться за помощью в Фонд Рината Ахметова, с которым местный центр слуха успешно сотрудничает годами.

"Фонд Рината Ахметова быстро реагирует на обращения! Это очень важно. Ведь коррекцию чем раньше произвести, тем меньший вред будет нанесен от снижения слуха", – рассказала аудиологиня, слухопротезистка Виктория Смирнова.

В фонде действительно на просьбу откликнулись мгновенно – и вскоре Илья уже примерил новый гаджет.

"Спасибо огромное учредителю. Это помощь, которая необходима вот в эту минуту, вот в этот момент. Для нас эта помощь – просто счастливый билет", – не скрывает эмоций мама малыша.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу" уже более двухсот детей смогли вернуться к полноценной жизни.

Мы также рассказывали, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.

Напомним, Фонд Рината Ахметова помог и пятилетней Виталине из Киева, у которой также диагностировали недостатки слуха.