Хотів поділитися, але висловити не міг. Фонд Ріната Ахметова допоміг повернути слух трирічному Іллі

На появу дітей подружжя Ліп чекало довгих 15 років. Однак близнюки народилися надто рано – обидва важили менше кілограма, і не дихали самостійно. Кілька місяців Олена з синами провела у реанімації. Боротьба за повноцінне життя хлопців триває і зараз. Та нещодавно прийшла ще одна біда – у Іллі виявили глухоту третього ступеня.

Тоді батькам порадили звернутися до проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Тепер я чую", завдяки якому вже понад 200 дітей змогли повернутися до повноцінного життя. Адже сучасні технології дають дітям з вадами слуху надію, але не усім вони по кишені.

Розвиток хлопчика був під загрозою

Лікарі зазначають, що, враховуючи букет діагнозів хлопців, батьки на сьогодні спромоглися досягти неймовірних результатів, однак нова вада Іллі могла знову відкинути їх назад.

"Це не один день, це роки занять щоденних. Тільки це допоможе. Він зазвичай видає дуже багато звуків у нас, емоцій, коли ми гуляти збираємося. Він так цього чекає. Хоче сказати, поділитися – але висловити не може", – розповідає мама, Олена Ліпа.

Родина – переселенці з Луганська. У місті, де мешкають зараз лікарів-сурдологів немає, як не було в них і грошей на слухові апарати. Тож під загрозою зриву опинилася і заплановані розвивальні заняття для Іллі.

"Важко прийняти новий діагноз. Змиритися з ним. Розуміти, що це на все життя. Серце болить, що їм з усіма цими "букетами" жити", – каже Олена.

Фонд Ріната Ахметова порадила сурдолог

Досвідчену лікарку знайшли у Харкові – вона й порадила подружжю звернутися до Фонду Ріната Ахметова по допомогу, з яким місцевий центр слуху успішно співпрацює роками.

"Фонд Ріната Ахметова швидко реагує на звернення! Це дуже важливо. Адже корекцію чим раніше зробиш, тим меншої шкоди буде завдано від зниження слуху", – розповіла аудіологиня, слухопротезистка Вікторія Смирнова.

У фонді й справді на прохання відгукнулися миттєво – і невдовзі Ілля вже приміряв новий гаджет.

"Спасибі величезне засновнику. Це допомога, яка необхідна саме в цю хвилину, ось у цей момент. Для нас ця допомога – просто щасливий квиток", – не приховує емоцій мама малюка.

Завдяки проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую" вже понад двісті дітей змогли повернутися до повноцінного життя.

Ми також розповідали, що Фонд Ахметова допоміг повернути слух семирічній Поліні з Донбасу.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова допоміг і п’ятирічній Віталіні з Києва, у якої також діагностували вади слуху.