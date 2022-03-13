Хотели пройти через понтонный мост. ВСУ уничтожили технику врага возле Гостомеля (фото)

ВСУ продолжают уничтожать технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные не разрешили российским оккупантам перейти через реку. Возле Гостомеля была уничтожена техника врага.
Фото в своем Telegram-канале опубликовал военный блоггер Анатолий Штирлиц.
"В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их поджарили. Слава Нации! Смерть врагам!" - написал под фото автор.
Под Херсоном враг разгромлен
В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 12 марта.
"Держится Мариуполь, держится Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область. На севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас проводит меры по перегруппировке и стягиванию сил. Активных боевых действий в данное время не проводит", – заявил Арестович.
Он также добавил, что противник определился с направлением основных усилий и сосредотачивает их в зоне ООС.
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