Хотели пройти через понтонный мост. ВСУ уничтожили технику врага возле Гостомеля (фото)

ВСУ продолжают уничтожать технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные не разрешили российским оккупантам перейти через реку. Возле Гостомеля была уничтожена техника врага.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал военный блоггер Анатолий Штирлиц.

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"В районе Гостомеля орки решили навести понтонные переправы. Наши казаки их поджарили. Слава Нации! Смерть врагам!" - написал под фото автор.

Под Херсоном враг разгромлен

В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 12 марта.

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"Держится Мариуполь, держится Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область. На севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас проводит меры по перегруппировке и стягиванию сил. Активных боевых действий в данное время не проводит", – заявил Арестович.

Он также добавил, что противник определился с направлением основных усилий и сосредотачивает их в зоне ООС.

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