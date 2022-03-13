Хотіли пройти через понтонний міст. ЗСУ знищили техніку ворога біля Гостомеля (фото)

ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові не дозволили російським окупантам перейти через річку. Біля Гостомеля було знищено техніку ворога.

Фото у своєму Telegram-каналі опублікував військовий блогер Анатолій Штефан – Штірліц.

Реклама

"В районі Гостомеля орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації! Смерть ворогам!" – написав під фото автор.

Під Херсоном ворог розгромлений

Вночі проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.

Реклама

"Тримається Маріуполь, тримаються Харків, Чернігів, Суми, Київська область. На півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз проводить заходи з перегрупування та стягування сил. Активних бойових дій наразі не проводить", – заявив Арестович.

Він також додав, що противник визначився з напрямком основних ударів і зосереджує зусилля в зоні ООС.

Читайте також: