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Під Херсоном ворог розгромлений: Арестович повідомив про нічні удари ЗСУ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 13:01
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ЗСУ завдали значних авіаційних та артилерійських ударів по противнику
Під Херсоном ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Херсоном ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.

"Тримається Маріуполь, тримається Харків, Чернігів, Суми, Київська область. На півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз проводить заходи з перегрупування та стягування сил. Активних бойових дій наразі не проводить", – заявив Арестович.

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Він також додав, що противник визначився із напрямком основних зусиль та зосереджує їх у зоні ООС.

"Але ми стримуємо їх. Наші війська завдали значних авіаційних та артилерійських ударів по противнику. Противник завдав ударів у відповідь. Зокрема, в районі Львівської області стратегічні російські літаки, за попередніми даними, завдали з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами", – зазначив Арестович.

Підбивши підсумки брифінгу, радник голови Офісу Зеленського наголосив, що загальна ситуація контролюється військово-політичним керівництвом країни, проводяться дипломатичні зусилля та гуманітарні зусилля для евакуації мирних жителів з оточених міст.

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Раніше Олексій Арестович попередив, що у російських військ буде друга спроба масового наступу на Україну.

Також сайт "Сьогодні" інформував, що збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування з Харківської області.

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