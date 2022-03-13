Окупанти завдали авіаудару по аеродрому під Кропивницьким: загинуло семеро військових

Також пошкоджена інфраструктура

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами аеродрому Канатове під Кропивницьким 12 березня загинули семеро людей.

Про це повідомив глава Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Райкович.

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"Шановні земляки. Внаслідок вчорашніх ударів по військовому аеродрому маємо сім загиблих, пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув весь Кропивницький. Світла пам'ять про наших хлопців буде вічною. Слава героям. Україна переможе!" – заявив Райкович.

Окупанти вдарили ракетами по Яворівському полігону

Вночі проти 13 березня окупанти обстріляли ракетами Яворівський полігон у Львівській області.

Авіаудар завдали з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони, частину ракет збили в повітрі.

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару – 35 осіб, понад 130 отримали поранення.