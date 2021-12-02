Хотели взорвать? В подвале пятиэтажки в Харькове нашли 20-килограммовый снаряд (фото)

Из подвала пятиэтажки вынесли 20-килограммовый снаряд и гранату. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове на жилом массиве Новые дома в подвале пятиэтажки нашли 20-килограммовый пороховой снаряд и гранату.
Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердили харьковские спасатели.
Взрывоопасные предметы нашли в подвале дома по Московскому проспекту.
"Все это было выявлено, изъято и обезврежено. Могу добавить, что эти предметы лежали в подвале, не были закопаны. Обстоятельства выясняют правоохранители", – сообщил нам спикер Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Фото: Труха Харьков
Что пишут соцсети
На местном Telegram-канале "Труха Харьков" появилась информация о том, что снаряд и гранату нашли жильцы дома во время уборки подвала.
"Теперь идут разбирательства, почему это все оказалось в подвале обычного дома, а не горсовета", – говорится в сообщении.
В комментариях интересуются какую разрушительную силу имеют 20 кг взрывчатки – "дом снесет?". Некоторые утверждают, что если бы снаряд взорвался – разрушило бы весь первый этаж.
Что делать, если нашли взрывчатку?
- отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);
- сохранять спокойствие;
- сообщить о находке спасателей и полицейских по телефонам 101 и 102;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);
- дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.
Что запрещено:
- приближаться к предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
- пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;
- курить.
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