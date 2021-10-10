Искал исторические ценности: на Буковине мужчина подорвался на снаряде в лесу

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины

На Буковине мужчина подорвался на снаряде / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 9 октября, в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ровно о том, что в лесу, близ села Добриновцы, знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.

Об этом пишет полиция.

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На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (г. Заставна) Черновицкого районного управления полиции.

"53-летний житель Ровно во время поисков исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем",- говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

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Что делать, если нашли взрывчатку?

отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);

сохранять спокойствие;

сообщить о находке спасателей и полицейских по телефонам 101 и 102;

прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);

дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.

Что запрещено:

приближаться к предмету;

передвигать его или брать в руки;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;

курить.

Ранее мы сообщали, что в Одессе от полученных на школьном пикнике ожогов скончался 11-летний мальчик. На мальчике, когда он пытался развести костер, резко вспыхнула одежда.

Кроме того, на Прикарпатье ветеран АТО подорвался на гранате – он скончался на месте.