Хотіли підірвати? У підвалі п'ятиповерхівки у Харкові знайшли 20-кілограмовий снаряд (фото)

З підвалу п'ятиповерхівки винесли 20-кілограмовий снаряд та гранату. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові на житловому масиві Нові будинки у підвалі п'ятиповерхівки знайшли 20-кілограмовий пороховий снаряд та гранату.
Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили харківські рятувальники.
Вибухонебезпечні предмети знайшли у підвалі будинку на Московському проспекті.
"Все це було виявлено, вилучено та знешкоджено. Можу додати, що ці предмети лежали у підвалі, не були закопані. Обставини з'ясовують правоохоронці", – повідомив речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.
Фото: Труха Харків
Що пишуть соцмережі
На місцевому Telegram-каналі "Труха Харків" з'явилася інформація про те, що снаряд та гранату знайшли мешканці будинку під час прибирання підвалу.
"Тепер з'ясовують, чому це все виявилося у підвалі звичайного будинку, а не міськради", – йдеться у повідомленні.
У коментарях цікавляться, яку руйнівну силу мають 20 кг вибухівки – "будинок знесе?" Дехто стверджує, що якби снаряд вибухнув – зруйнувало б весь перший поверх.
Що робити, якщо виявили вибухівку?
- відійти на безпечну відстань (230-250 м);
- зберігати спокій;
- повідомити про знахідку рятувальників та поліцейських за телефонами 101 та 102;
- припинити всі види робіт у районі виявлення даного предмета;
- не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- дочекатися прибуття спеціалістів, щоб вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.
Що заборонено:
- наближатися до предмета;
- пересувати його або брати до рук;
- розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;
- користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть створювати;
- палити.
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