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Хотіли підірвати? У підвалі п'ятиповерхівки у Харкові знайшли 20-кілограмовий снаряд (фото)

Ігор Сєров, Інна Собора
2 грудня, 14:08
Снаряд був у робочому стані і міг вибухнути будь-якої миті

З підвалу п'ятиповерхівки винесли 20-кілограмовий снаряд та гранату. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на житловому масиві Нові будинки у підвалі п'ятиповерхівки знайшли 20-кілограмовий пороховий снаряд та гранату.

Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили харківські рятувальники.

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Вибухонебезпечні предмети знайшли у підвалі будинку на Московському проспекті.

"Все це було виявлено, вилучено та знешкоджено. Можу додати, що ці предмети лежали у підвалі, не були закопані. Обставини з'ясовують правоохоронці", – повідомив речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Фото: Труха Харків

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Що пишуть соцмережі

На місцевому Telegram-каналі "Труха Харків" з'явилася інформація про те, що снаряд та гранату знайшли мешканці будинку під час прибирання підвалу.

"Тепер з'ясовують, чому це все виявилося у підвалі звичайного будинку, а не міськради", – йдеться у повідомленні.

У коментарях цікавляться, яку руйнівну силу мають 20 кг вибухівки – "будинок знесе?" Дехто стверджує, що якби снаряд вибухнув – зруйнувало б весь перший поверх.

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Що робити, якщо виявили вибухівку?

  • відійти на безпечну відстань (230-250 м);
  • зберігати спокій;
  • повідомити про знахідку рятувальників та поліцейських за телефонами 101 та 102;
  • припинити всі види робіт у районі виявлення даного предмета;
  • не користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • дочекатися прибуття спеціалістів, щоб вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Що заборонено:

  • наближатися до предмета;
  • пересувати його або брати до рук;
  • розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет;
  • користуватися запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також предметами, які можуть створювати;
  • палити.

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