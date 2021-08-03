В Киеве исчез белорусский оппозиционер, а в Анталье погибли туристы – главные новости за ночь

Глава Белорусского дома в Украине вышел на пробежку и не вернулся, а в Турции по дороге в аэропорт перевернулся автобус – и другие события

В столице Украины ищут Виталия Шишова, а в Турции произошло ДТП с автобусом/коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

ДТП с туристическим автобусом в Анталье

В турецкой провинции Анталья в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором ехали российские туристы, погибли по меньшей мере три человека, еще 16 получили ранения, из них пятеро в тяжелом состоянии.

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами / F5 Haber

Кулеба попытался достучаться до ЕС и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался объяснить западным политикам, почему Украину нужно взять в ЕС и НАТО, опубликовав статью в авторитетном американском журнале по международным отношениям и внешней политике США Foreign Affairs.

Дело боевика Безлера передали в суд

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении боевика Игоря Безлера по кличке "Бес", который в 2014 году был главарем одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" в городе Горловка. Его обвиняют в пытках и убийствах.

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Дело Игоря Безлера передали в суд/коллаж "Сегодня"

В Киеве исчез белорусский оппозиционер

В Киеве пропал без вести глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне") Виталий Шишов. Утром в понедельник он вышел, предположительно, на ежедневную пробежку и к ночи так и не вернулся.

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