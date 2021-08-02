Кулеба рассказал Западу, почему Украина должна быть в ЕС и НАТО

В статье в престижном американском издании министр иностранных дел подчеркнул, что западным странам пора уже определяться со статусом Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве в мае / Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попытался донести до западных политиков позицию Украины, почему нашу страну нужно взять в ЕС и НАТО. Это он сделал путем публикации статьи в авторитетном американском журнале по международным отношениям и внешней политике США Foreign Affairs.

Имперские замашки Кремля

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Дмитрий Кулеба отметил, что упрощенный подход Запада к восприятию так называемого "постсоветского пространства" служит империалистическим намерениям Кремля. По мнению министра, президент РФ Владимир Путин не теряет ни одной возможности для продвижения своего ложного исторического нарратива об украинцах и русских как якобы "одном народе".

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"Путин стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". Но для миллионов людей этого региона распад СССР отнюдь не был катастрофой. Он был освобождением", – отмечает Кулеба.

Участие в программах НАТО

Министр иностранных дел напомнил, что Украина, как и Грузия уже давно принимает участие в программах НАТО, а в официальных документах Альянса постоянно прописывают, что день вступления Украины в НАТО "неизбежно наступит".

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"США и западные партнеры могут разработать амбициозную стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков. В случае Украины и Грузии, главным приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО. Обе страны уже участвуют в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями. Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией, Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона, где РФ становится все более агрессивной", – напомнил Кулеба.

Интеграция в Европу

Также Кулеба отметил, что Украина и Грузия остаются преданными дальнейшей экономической и политической интеграции в Европу. Для скорейшего достижения этой цели Молдова, Украина и Грузия основали в этом году в Киеве "Ассоциированное трио".

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"Углубление взаимодействия с этой группой стран предоставляет Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы. Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантическое единство и укрепить восточную границу демократической Европы", – написал глава МИД Украины.

Западное влияние в Украине

Кулеба отметил, что поддерживая намерения Киева и сближаясь с другими странами бывшего Советского Союза, Запад может нарастить влияние в этих странах, которые Москва традиционно удерживала под своим контролем. В то же время, США и их европейские союзники должны оставить идею о взаимодействии с Кремлем, которая якобы может помешать сближению РФ с КНР.

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"Москва уже давно находится в орбите Пекина, и скорее всего, сама прекрасно осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более мощным Китаем", – считает министр.

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Объединенный Запад

По мнению главы МИД, членство Украины в НАТО и ЕС поможет вновь объединить Запад.

"Как активный участник международной политики в Центральной и Восточной Европе и регионе Черного моря, Украина может принести значительную пользу для НАТО в вопросах региональной безопасности. Наша армия имеет неоценимый боевой опыт противостояния российской армии со времени вторжения РФ в 2014 году. Ни одно из нынешних государств-членов НАТО не имеет такого опыта и знаний. В вопросах кибербезопасности и противодействия дезинформации, немногие страны могут конкурировать со способностью Украины распознавать и противостоять тактикам России", – написал Кулеба.

Энергетическая безопасность

Отметил наш министр также, что Украина жизненно важна для обеспечения энергетической независимости Европы. Украина имеет преимущества перед тем же "Северным потоком-2" – уникальную газотранспортную инфраструктуру, включая третьи по объему в мире подземные хранилища газа и почти 23 тысяч км газопроводов.

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"Учитывая колоссальный потенциал Украины в производстве водорода с применением солнечной и ветровой энергии, наше государство имеет все шансы сделать существенный вклад в "зеленый переход" Европы", – считает министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резюмировал, что западным партнерам пора определяться: "В случае Украины речь идет в первую очередь об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС".

Напомним, что сегодня на форуме "Украина 30" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке саммита "Крымская платформа" в рамках празднования 30-летия независимости Украины.

Он предупредил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".