Кулеба розповів Заходу, чому Україна повинна бути в ЄС і НАТО

В статті в престижному американському виданні міністр закордонних справ наголосив, що західним країнам потрібно вже визначатися зі статусом України

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Києві у травень / Колаж "Сегодня"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спробував донести до американських політиків позицію України, чому нашу країну потрібно взяти в ЄС і НАТО. Це він зробив шляхом публікації статті в авторитетному американському журналі по тематиці міжнародних відносин і зовнішньої політики США Foreign Affairs.

Імперіалістичні наміри Кремля

Реклама

Дмитро Кулеба зазначив, що спрощений підхід Заходу до сприйняття так званого "пострадянського простору" слугує імперіалістичним намірам Кремля. На думку міністра, президент РФ Володимир Путін не втрачає жодної нагоди для просування свого хибного історичного наративу про українців і росіян як нібито "один народ".

"Путін прагне заново зібрати країни колишнього Радянського Союзу та виправити те, що він називає "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ сторіччя". Але ж для мільйонів людей цього регіону розпад СРСР аж ніяк не був катастрофою. Він був звільненням", – наголошує Кулеба.

Участь у програмах НАТО

Міністр закордонних справ нагадав, що Україна, як і Грузія вже давно приймає участь у програмах НАТО, а в офіційних документах Альянсу постійно прописують, що день вступу України до НАТО "неминуче настане".

Читайте також: Угода щодо "Північного потоку – 2" – не кінець гри, попереду ще багато речей – Кулеба

Реклама

"США та західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків. У випадку України та Грузії, головним пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО. Обидві країни вже беруть участь у діях НАТО як партнери з розширеними можливостями. Разом із Болгарією, Румунією та Туреччиною, Україна та Грузія роблять критично важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону. Росія стає тут дедалі більш агресивною", – нагадав Кулеба.

Інтеграція в Европу

Також Кулеба наголосив, що Україна та Грузія продовжують бути відданими подальшій економічній та політичній інтеграції з Європою. Для скорішого досягнення цієї мети Молдова, Україна та Грузія заснували цьогоріч у Києві "Асоційоване тріо".

Читайте також: Кулеба: У України більше не буде майбутнього з Росією

"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м’язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи", – написав голова МЗС України.

Західний вплив в України

Кулеба зазначив, що підтримуючи наміри Києва і зближаючись з іншими країнами колишнього Радянського Союзу, Захід може наростити вплив у цих країнах, які Москва традиційно утримувала під своїм контролем. Водночас, США та їхні європейські союзники мають облишити ідею про взаємодію із Кремлем, яка нібито може перешкодити зближенню РФ і КНР.

Реклама

"Москва вже давно знаходиться в орбіті Пекіна, і швидше за все, сама чудово усвідомлює ризики подальшого зближення з набагато потужнішим Китаєм", – вважає міністр.

Об’єднаний Захід

На думку очільника МЗС, членство України в НАТО та ЄС допоможе знову об’єднати Захід.

Читайте також: Росія боїться війни з НАТО, але продовжить провокації – Кулеба

"Як активний учасник міжнародної політики у Центральній та Східній Європі та регіоні Чорного моря, Україна може принести значну користь для НАТО у питаннях регіональної безпеки. Збройні Сили нашої держави мають неоціненний бойовий досвід протистояння російській армії з часу вторгнення РФ у 2014 році. Жодна з нинішніх держав-членів НАТО не має такого досвіду та знань, які він надає. У питаннях кібербезпеки та протидії дезінформації, небагато країн можуть конкурувати зі здатністю України розпізнавати та протистояти тактикам Росії", – написав Кулеба.

Енергетична безпека

Зазначив наш міністр також, що Україна життєво важлива для забезпечення енергетичної незалежності Європи. Україна має переваги перед тим же "Північним потоком-2". Зокрема – унікальну газотранспортну інфраструктуру, включно з третіми за обсягом у світі підземними сховищами газу та майже 23-ма тисячами кілометрів газогонів.

Реклама

"Враховуючи колосальний потенціал України у виробництві водню із застосуванням сонячної і вітрової енергії, наша держава має всі шанси зробити суттєвий внесок у "зелений перехід" Європи", – вважає міністр.

Читайте також: Кулеба попередив Євросоюз – саміт з Росією дуже небезпечний

У підсумку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що західним партнерам вже час визначатися: "У випадку України йдеться, насамперед, про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС".

Нагадаємо, що сьогодні на форумі "Україна 30" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про підготовку саміту "Кримська платформа" в рамках святкування 30-річчя незалежності України.

Він попередив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити цьому заходу.