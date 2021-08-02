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Кулеба: У Києві на "Кримській платформі" підпишуть важливий документ

2 серпня 2021 13:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Такої кількості високопоставлених іноземців, які приїдуть на Кримську платформу, наша столиця не бачила ніколи в історії

Кулеба анонсував важливу декларацію щодо Криму. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Кулеба анонсував важливу декларацію щодо Криму. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

На саміті "Кримської платформи" в рамках святкування 30-річчя незалежності України буде підписано спільну декларацію представниками десятків країн світу про деокупацію українського Криму. Про це сказав на форумі "Україна 30" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Такої кількості високопоставлених іноземців наша столиця не бачила ніколи в історії. Вже 29 країн і міжнародних організацій підтвердили свою участь у саміті. Ми знаємо, що ця цифра ще буде зростати. Будуть всі провідні партнери України в Європі і Північній Америці", – сказав він.

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Також на саміті, крім основного засідання за участю глав делегацій, відбудуться чотири тематичні панелі для предметної розмови про подальші кроки:

  • про невизнання спроби анексії Криму;
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

"Декларація, прийнята на саміті, буде відкритою для підписання іншими державами – тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти у ньому участь, будуть приєднуватися до декларації, принципів і кроків, які вона передбачає", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

Тим часом у США визначилися зі своїм представником. Президент Джо Байден не приїде, а замість нього відправляють міністра транспорту Пітера Буттіджеджа. Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому Байден відмовився їхати у Київ і в чому важливість Буттіджеджа.

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