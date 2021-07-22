Соглашение по "Северному потоку – 2" – не конец игры, впереди еще много вещей – Кулеба

В ходе будущих консультаций Украина рассчитывает установить, есть ли признаки нарушения газопроводом права ЕС и принципа солидарности

Дмитрий Кулеба и "Северный поток - 2"/коллаж "Сегодня"

Заключение соглашения между Соединенными Штатами и Германией по "Северному потоку – 2" – это еще не "конец игры", до запуска этого проекта еще должна состояться его сертификация и имплементация договоренностей, а Украина также возлагает надежды на консультации с Евросоюзом и Берлином.

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Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции во время поездки на Донбасс.

"Игра вчера не завершилась. Вчера игра из основного времени просто была переведена в овертайм. Но у нас еще есть два тайма, а если понадобится, то и серия послематчевых пенальти, чтобы максимально защитить интересы Украины. Поэтому не надо расценивать американско-германское заявление как конец истории. Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока – 2", страхование... и главное – много вопросов относительно того, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", – подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что вчера Украина инициировала консультации с Евросоюзом и Берлином, что является важным юридическим шагом.

"В рамках консультаций мы поднимем вопрос, каким образом видят наши партнеры имплементацию этих договоренностей, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы в целом", – заявил Кулеба.

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По его словам, вчерашнее заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2", поскольку блок о безопасности прописан недостаточно четко и это – главная претензия нашей страны.

Глава МИД добавил, что есть и другие важные вопросы, касающиеся "Северного потока – 2" и Украины. В частности, в ходе консультаций он рассчитывает установить, есть ли признаки нарушения "Северным потоком – 2" права ЕС и принципа солидарности, а также соответствующей нормы соглашения об ассоциации.

Напомним, 21 июля стало известно, что Соединенные Штаты и Германия таки достигли договоренностей по поводу газопровода "Северный поток – 2" и даже обнародовали некоторые детали соглашения. Они обещают сохранить транзит через Украину после 2024 года, поддерживать ее энергетическую безопасность и реагировать, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или усилит агрессию против нашей страны. Но будет ли так, как обещают – большой вопрос.

Отметим, Украина уже направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".