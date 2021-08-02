В Киеве исчез белорусский оппозиционер (фото)

Глава "Белорусского дома в Украине" утром предположительно вышел на пробежку в Святошинском районе и с того времени на связь не выходил

Белорус Виталий Шишов пропал утром в понедельник, 2 августа / коллаж "Сегодня"

В Киеве пропал без вести глава общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне") Виталий Шишов. Утром в понедельник, 2 августа, он вышел, предположительно, на ежедневную пробежку и до сих пор не вернулся.

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Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

Виталия Шишова разыскивают коллеги по "Белорусскому дому в Украине" / t.me/beldomua

Предположения, что утром Шишов вышел на пробежку, основаны на том, что в его квартире не обнаружили спортивных вещей.

"С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил", – рассказали в "Беларусском доме".

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В организации также отметили, что прочесали массив, где Шишов обычно совершал пробежки, но никаких его следов не обнаружили.

Коллеги пропавшего уже сообщили в полицию, на месте работает кинолог.

В "Белорусском доме в Украине" просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения Виталия, Шишова сообщать в бот в телеграме @sosbdu_bot.

Что говорят в полиции

Тем временем в полиции Киева сообщили, что к ним обратилась местная жительница, заявив, что ее сожитель не выходит на связь. На поиски Шишова были сориентировал все очередные наряды столичной полиции.

"Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его сожительница обратилась на 102", – сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

Чем занимается "Белорусский дом в Украине"

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"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая помогает белорусам в нашей стране с жильем и трудоустройством

Судя по профилю организации в Instagram, она активно поддерживала протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко в Беларуси.

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