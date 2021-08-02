И подозреваемый, и потерпевший: в ОГП сделали заявление по ситуации с Чаусом

Судья подозревается во взяточничестве, но в то же время проходит в еще одном деле о его похищении

С Чаусом сложилась странная ситуация / Фото: УНИАН

Объявившийся накануне экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, однако разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел. Об этом нам сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Два дела Чауса

Национальным антикоррупционным бюро Украины с 2016 года расследуется уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым и к нему судом в 2017 году заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время СБУ ведет досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания за границей, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. 30 июля судья признан потерпевшим и допрошен в указанном уголовном производстве. Кроме того, по заявлению потерпевшего, следователем СБУ было принято решение о применении в отношении его мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц.

"Различные процессуальные статусы этого лица в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств. Офис генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", – заявили в ОГП.

В то же время Офис генпрокурора не принимал решений по изменению подследственности в одном из упомянутых производств – соответствующих ходатайств в ОГП пока не поступало.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

В то же время адвокат судьи Ростислав Кравец будет просить Офис генпрокурора изменить подследственность – у НАБУ могут забрать дело Чауса.