Их там нет? Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе (фото)

Украинские военные сбили беспилотник РФ на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня
Средства радиоэлектронной борьбы украинских военных принудили к посадке беспилотник противника, пересекший линию разграничения на Донбассе. После его осмотра стало ясно, что БПЛА завезли на Донбасс из России.
Об этом сообщили в пресс- центре ООС.
Что это за беспилотник
Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.
"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, и данный комплекс стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.
На Донбассе сбили российский "Орлан-10". Фото: ООС
Доказательство присутствия РФ на Донбассе
Крылатый трофей является очередным безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на востоке Украины.
Также данный беспилотник напоминает о политической ответственности российской стороны за нарушение Минских соглашений и Комплекса дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Где стреляли
- Недалеко Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
- В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
- Рядом с Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Раньше мы писали:
- На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
- Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.