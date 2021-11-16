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Их там нет? Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе (фото)

Инна Собора
16 ноября, 09:38
Беспилотник "Орлан-10" стоит исключительно на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации

Украинские военные сбили беспилотник РФ на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Средства радиоэлектронной борьбы украинских военных принудили к посадке беспилотник противника, пересекший линию разграничения на Донбассе. После его осмотра стало ясно, что БПЛА завезли на Донбасс из России.

Об этом сообщили в пресс- центре ООС.

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Что это за беспилотник

Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

"Орлан-10" производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, и данный комплекс стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

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На Донбассе сбили российский "Орлан-10". Фото: ООС

Доказательство присутствия РФ на Донбассе

Крылатый трофей является очередным безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на востоке Украины.

Также данный беспилотник напоминает о политической ответственности российской стороны за нарушение Минских соглашений и Комплекса дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Где стреляли

  • Недалеко Золотого-4 боевики обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
  • В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
  • Рядом с Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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