Или мы их, или они нас – Добкин обратился к харьковчанам перед выборами (видео)

Михаил Добкин записал видеообращение к жителям Харькова. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший губернатор Харьковской области, экс-народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин обратился к жителям города. Соответствующее обращение опубликовано на канале Добкина в YouTube.
"Я – Михаил Добкин. Я родился и вырос в Харькове. Я – харьковчанин. В нашем городе живут люди, которые не боятся говорить правду и называть вещи своими именами", – заявил Добкин в видеоролике.
Он также отмечает, что в Харькове живут люди, которые привыкли делать, а не просто говорить.
"Они заставляют нас выбирать: язык или мова. Но нам нужна и мова, и наш язык – язык Пушкина, Лермонтова и Толстого", говорит Добкин.
По его словам, сегодня в Украине "трусы и бандиты прячут лицо под балаклавами и выдают себя за патриотов. А патриотизм превратился в товар и ассоциируется с беспределом".
Отметил кандидат в мэры и религиозный конфликт.
"Пока они с Томосом наперевес доказывают, что их вера правильная, мы продолжаем ходить в свою церковь", – говорит Добкин.
Вспомнил Добкин и о Второй мировой войне.
"Они хотят распоряжаться памятью Победы, хотя не имеют к ней никакого отношения. Историю пишут победители. Именно поэтому мы идем на парад Победы не 8-го, а 9 мая", – заявил он.
В конце видео кандидат в мэры призвал своих сторонников присоединяться к нему.
"Пришло время решать: или мы их или они нас", – подытожил Добкин.
Напомним, выборы мэра Харькова состоятся 31 октября текущего года.
- Ранее мы писали о том, что Михаил Добкин вместо того, чтобы ответить на вопрос нардепа от партии "Слуга народа" Галины Янченко о принадлежности Крыма и российской агрессии, назвал ее "молью", которой "в хорошем обществе язык бы стоило подрезать".
- Напомним, что недавно из-за событий 2014 года разгорелся скандал между Добкиным и бизнесменом Павлом Фуксом.
- Кроме того, во время перепалки с депутатом Рады Юлией Клименко в прямом эфире Добкин вынудил ее снять одежду "цветов Партии регионов".