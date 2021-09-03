Або ми їх, або вони нас – Добкін звернувся до харків'ян перед виборами (відео)

Михайло Добкін записав відеозвернення до жителів Харкова. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній губернатор Харківської області, екснародний депутат і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін звернувся до жителів міста. Відповідне звернення опубліковане на каналі Добкіна в YouTube.

"Я – Михайло Добкін. Я народився і виріс в Харкові. Я – харків'янин. У нашому місті живуть люди, які не бояться говорити правду і називати речі своїми іменами", – заявив Добкін у відеоролику.

Він також зазначає, що в Харкові живуть люди, які звикли робити, а не просто говорити.

"Вони змушують нас вибирати: мова або язик. Але нам потрібна і мова, і наш язик – язик Пушкіна, Лермонтова і Толстого", – каже Добкін.

За його словами, сьогодні в Україні "боягузи і бандити ховають обличчя під балаклавою і видають себе за патріотів. А патріотизм перетворився на товар і асоціюється зі свавіллям".

Зазначив кандидат в мери і релігійний конфлікт.

"Поки вони з Томосом напереваги доводять, що їхня віра правильна, ми продовжуємо ходити до своєї церкви", – говорить Добкін.

Реклама

Згадав Добкін і про Другу світову війну.

"Вони хочуть розпоряджатися пам'яттю Перемоги, хоча не мають до неї жодного відношення. Історію пишуть переможці. Саме тому ми йдемо на парад Перемоги не 8-го, а 9 травня", – заявив він.

Наприкінці відео кандидат в мери закликав своїх прихильників приєднуватися до нього.

"Настав час вирішувати: або ми їх, або вони нас", – підсумував Добкін.

Нагадаємо, вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня поточного року.