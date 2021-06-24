Депутат роздяглася у прямому ефірі після наїзду Добкіна (відео)

Нинішній і колишній нардепи посперечалися про особисті якості і дії президента-втікача Віктора Януковича

Колишній глава Харківської області та народний депутат VIII скликання Михайло Добкін у перепалці з нинішнім депутатом Ради Юлією Клименко про четвертого президента, що втік у 2014 з України, вказав на те, що вона, засуджуючи Віктора Януковича, одягнена в "кольори Партії регіонів".

Реклама

Про це він заявив у ефірі "Народ проти" на каналі "Україна 24".

Своїми словами Добкін фактично змусив Клименко частково роздягтися.

"Янукович нікого не дурив... Ви теж у біло-блакитному сюди прийшли. Дивіться – це кольори Партії регіонів", – сказав він, захищаючи президента-втікача.

Реклама

Юлія Клименко спочатку запротестувала, зазначивши, що у партійних кольорів нині неіснуючої партії були інші відтінки, але потім "здалася" і зняла білий піджак, залишившись у синій сукні.

"Дивіться, заради вас, я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне. Я буду в синьому", – заявила при цьому депутат.

[IMAGE id= 2471414 ; title= ;]

Нагадаємо, раніше Добкін, який планує зайняти пост мера Харкова, публічно підтримав збірну Росії на Євро-2020, а після того, як Україна програла у матчі з Австрією, назвав гравців збірної виродками.

Ми також писали, що голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі приніс щура в клітці на прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера".