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Депутат разделась в прямом эфире после наезда Добкина (видео)

24 июня 2021 23:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Нынешний и бывший нардепы поспорили о личных качествах и действиях беглого президента Виктора Януковича

Бывший глава Харьковской области и народный депутат VIII созыва Михаил Добкин в перепалке с нынешним депутатом Рады Юлией Клименко о бежавшем в 2014 году из Украины четвертом президенте, указал на то, что она, осуждая Виктора Януковича, одета в "цвета Партии регионов".

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Об этом он заявил в эфире "Народ против" на канале "Украина 24".

Своими словами Добкин фактически заставил Клименко частично раздеться.

"Янукович никого не дурил... Вы тоже в бело-голубом сюда пришли. Смотрите – это цвета Партии Регионов", – сказал он, защищая беглого президента.

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Юлия Клименко вначале запротестовала, отметив, что у партийных цветов ныне несуществующей партии были другие оттенки, но затем "сдалась" и сняла белый пиджак, оставшись в синем платье.

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"Смотрите, ради вас, я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое. Я буду в синем", – заявила при этом депутат.

Нардеп Юлия Клименко / коллаж "Сегодня"

Нардеп Юлия Клименко / коллаж "Сегодня"

Напомним, ранее Добкин, планирующий занять пост мэра Харькова, публично поддержал сборную России на Евро-2020, а после того, как Украина проиграла в матче с Австрией, назвал игроков сборной уродами.

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Мы также писали, что председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили принес крысу в клетке на прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера".

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